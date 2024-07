Torres dice que es "imprescindible" apoyar la modificación de la Ley de Extranjería

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho este jueves un llamamiento a los medios de comunicación para convencer a la mayoría parlamentaria de que es "imprescindible" aprobar la modificación de la Ley de Extranjería para la acogida obligatoria de los menores migrantes entre todas las autonomías.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha afirmado que el Gobierno no se quiere "rendir" y ha insistido en que la modificación tiene que salir adelante, al tiempo que ha restado importancia a que Junts no la apoye porque "bastaría con que el PP le diera el sí".

El ministro ha manifestado que si quieren ser solidario con la población vulnerable "tienen una oportunidad para que ese discurso vaya parejo con los hechos, de manera que el Congreso y el Senado apoyen de manera mayoritaria esta modificación de la ley".

No existe un "plan b" para resolver el problema que afecta a Canarias y a Ceuta porque el Estado no puede imponer una distribución de los menores inmigrantes no acompañados que llegan en pateras y cayucos, al tratarse de una competencia autonómica y, por ello, ha abundado, "tenemos que acotar todas las fuerzas para que esta modificación legislativa se pueda aprobar".

Ha reiterado que el acuerdo adoptado este miércoles en la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia para distribuir a unos 400 menores no resuelve la contingencia migratoria de Canarias y Ceuta, que aglutinan prácticamente al 50 % de los niños y adolescentes que se encuentran en España.

Se trata de una situación de "emergencia" y no se dispone de tiempo, con el sí del PP el nuevo protocolo de acogida sería "inmediato y podría aplicarse ya este mismo mes".

En cuanto a la advertencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de que están dispuestos a devolver las competencias de menores al carecer de medios para su atención debida, Torres ha considerado que no puede hacerlo porque se lo impide la Constitución, los Estatutos de Autonomía y el Tribunal Constitucional, que ha sentenciado que es competencia autonómica.

Al respecto, el ministro ha recalcado el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España en un asunto sobre el que no tiene competencia para poner sobre la mesa una solución que se ha trabajado de la mano y de manera leal con el presidente de Canarias para tener un texto acordado.

Ha incidido, además, en que se trata de una población vulnerable y la única respuesta posible para la situación que presentan es la "solidaridad efectiva, real y factible" y distribuirlos en el conjunto del país, como se pretende con la modificación de la Ley de Extranjería.