Torrelavega aprueba los convenios para llevar el Torrebus a Cartes y a más barrios de Polanco

La Corporación es partidaria de que los funcionarios cobren el complemento de destino, empezando por administrativos y policías

La Corporación de Torrelavega ha aprobado los convenios para extender el Torrebus al municipio Cartes, donde llegará la línea 4 con tres nuevas paradas, y ampliar la línea 2 que ya llega a Polanco a más barrios.

En concreto, cuando se ponga en marcha la ampliación de la línea 4 hará paradas en Cartes, Santiago de Cartes y el Polígono Mies de Molladar. El convenio para esta extensión ya tiene "el visto bueno" de los dos ayuntamientos y de la empresa concesionaria del servicio, y supondrá una aportación de 34.900 euros para Torrelavega.

A ellos se sumarán más de 76.700 euros del de Polanco, municipio al que el autobús urbano ya llega desde 2021, pues fue el primero con el que se estableció un acuerdo dentro del objetivo de comarcalizar el servicio. Posteriormente se sumó Reocín y ahora Cartes.

Los nuevos convenios se han aprobado en el Pleno ordinario celebrado este martes y han contado con el apoyo de los grupos del equipo de Gobierno torrelaveguense, PRC-PSOE, y de Torrelavega Sí, mientras que PP y Vox se han abstenido señalando que, aunque apoyan avanzar en la comarcalización del Torrebus extendiéndolo a otros municipios vecinos, creen que el servicio tiene algunas carencias y que estos ayuntamientos beneficiados deberían contribuir con cuantías "muy superiores" a las acordadas.

Desde el equipo de Gobierno han defendido que con estos acuerdos se da respuesta a las aspiraciones de "capitalidad" de comarca de Torrelavega y también a la reivindicación de otros municipios que quieren sumarse al servicio.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento, un documento negociado con el personal que, como ha defendido la concejala de Recursos Humanos, Laura Romano, es "muy importante" y sirve para mejorar la prestación de los servicios municipales, ya que fija la estructura interna y los requisitos de cada puesto de trabajo, lo que permitirá "racionalizar y ordenar" la función pública.

Todos los grupos han votado a favor salvo Vox, que ha justificado que no ha formado parte del procedimiento al no haber estado representado en la Corporación de la legislatura anterior. Mientras, PP y Torrelavega Sí han pedido poder estar presentes en las mesas de negociación.

MEJORAS PARA LOS FUNCIONARIOS

Al hilo, también se ha aprobado una moción impulsada por el PP para que el personal administrativo y los policías locales cobren el complemento de destino, una retribución de los funcionarios que corresponde al nivel de su puesto, su carga de trabajo o complejidad.

Todos los partidos se han mostrado de acuerdo con aplicar este complemento para dar respuesta a las demandas de los dos colectivos de poder equipararse con otros municipios en los que ya los reciben, e incluso con personal de la misma plantilla que ha sido trasladado de otros ayuntamientos y tiene esa retribución.

Sin embargo, el PSOE se ha abstenido tras presentar una enmienda a la moción que el PP no ha aceptado, en la que pretendía hacer extensivo el reconocimiento de ese complemento a todos los trabajadores municipales y no solo a los dos citados, además de incluir la premisa de hacer el procedimiento adaptándose a la RPT aprobada en el mismo Pleno.

Los 'populares' no han aceptado la propuesta por si sirve de "excusa" para "dilatar" el proceso en el tiempo, aunque la concejala de Recursos Humanos proponía marcar "finales de enero" como fecha para empezar a trabajar en ello.

Desde la oposición coincidían con la voluntad de los socialistas, pero han criticado que el equipo de Gobierno enmiende una propuesta de la oposición para actuar en ese sentido. "Si quieren tomar decisiones, pongan fecha y adelante", ha opinado el concejal de Vox, Roberto García Corona.

Precisamente, Vox ha incluido a la moción otra enmienda que sí ha aceptado el PP, aunque simplemente era "una cuestión de forma" para modificar el texto sin cambiar su sentido.

Y es que donde ha habido mayor tono de debate en el Pleno de hoy ha sido en las tres mociones abordadas --estaban previstas cinco pero no ha podido asistir el concejal de IU-Podemos y se han aplazado las dos del grupo--, si bien todas ellas han salido adelante.

Al margen de la relativa al complemento de destino de los funcionarios, ha salido adelante una iniciativa del PSOE condenando los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel y otra de Vox instando al Gobierno central a modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para bonificar a los afectados por okupación ilegal de sus viviendas.

Nuevamente el PSOE ha sido el único que no ha votado a favor de esta última argumentando que no corresponde a Torrelavega pedir cambiar esa norma. "Ha de ser en Madrid, ha dicho el concejal Alberto Rubio", que, no obstante, ha opinado que la idea "no es descabellada" y ha instado a buscar fórmulas para poder actuar desde el Ayuntamiento para compensar a los afectados.

Así, el PRC se ha vuelto a desmarcar de su socio de Gobierno y ha votado a favor junto al PP, Vox y Torrelavega Sí, que ven una "humillación" hacer pagar el IBI a personas que tienen okupada su vivienda. La moción se ha aprobado con una enmienda de los populares que ha introducido la condición de bonificar solo a los particulares, para no incluir en la ayuda a grandes tenedores, empresas, bancos o la Sareb.

Respecto a la moción contra los ataques de Hamás, solo Vox la ha rechazado lamentando el "tono de equidistancia" entre los pueblos y un grupo terrorista, y también porque el texto responde al "puro sanchismo", por lo que ha criticado que el PRC y el PP la hayan aprobado.

Sin embargo, regionalistas y populares han señalado que están de acuerdo en su fondo, ya que defiende buscar la paz y una solución al conflicto. Eso sí, ambos han aclarado que "no comparten para nada" la política internacional que está llevando a cabo Pedro Sánchez, que creen que está "dañando" la imagen de España.

Por otro lado, se ha autorizado la adscripción de algunas parcelas al Patronato Municipal de Educación, como los terrenos asociados a la Finca de los Soldados, distribuida en cuatro parcelas. De este modo, este órgano solo tendría pendiente por adscribir la finca de Coorcopar, de 82.000 metros cuadrados, ya que actualmente no hay ningún convenio en vigor tras caducar el último en 2016.

Desde la oposición han pedido regularizar esa situación ya que "no se puede dejar en el limbo jurídico", mientras que el equipo de Gobierno ha asegurado que, si es necesario para algún proyecto, se reclamará ese terreno para el Patronato.

Y entre otros asuntos, se ha dado cuenta de la liquidación del ejercicio del contrato del transporte urbano, escolar y de grúa municipal, un punto en el que el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha señalado que solo quedan 25.000 euros de amortizar para que todos los autobuses sean de propiedad municipal.

Esa cuantía se terminará de abonar en septiembre de 2024, fecha en la que se prevé iniciar un nuevo contrato del servicio.