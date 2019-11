Torra pide "garantías" en las negociaciones con el PSOE sobre la investidura

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pide que haya "garantías" en las negociaciones iniciadas por el PSOE con otros partidos para la investidura de Pedro Sánchez.

A través de su cuenta de twitter, el mandatario catalán ha contestado a unas declaraciones radiofónicas en las que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este domingo que en las conversaciones predomine "la voluntad de diálogo firme y mucha paciencia y generosidad".

.@miqueliceta: "No cal renunciar a res [en les converses]. Vostè [l’independentisme] em pregunta per l’autodeterminació; jo li dic que no i passem als postres. Cal pensar més enllà de la investidura"