Toledo acoge esta semana el Congreso de ICAR 2023 que se celebra por primera vez en España

Toledo acogerá esta semana el Congreso de ICAR 2023 que se celebra por primera vez en España. Se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo y, bajo la premisa 'Breeding for resilience: transitioning diverse livestock farming systems into the future', pretende ser un punto de encuentro entre la industria y la ciencia animal.

Entre los países participantes se encuentran Nueva Zelanda y Sudáfrica, lo que pone de manifiesto la diversidad geográfica y cultural de los asistentes al Congreso. Asimismo, Alemania, Francia y Países Bajos destacan como los países con mayor número de participantes, subrayando su compromiso con la investigación y el desarrollo en el ámbito del evento, según informa la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto en nota de prensa.

El Congreso Anual de ICAR 2023 ofrecerá un espacio de discusión y colaboración entre expertos, académicos, profesionales e interesados en las diversas áreas temáticas de genética que abarca el evento. Además, se llevarán a cabo conferencias magistrales, presentaciones de investigaciones, talleres y mesas redondas, que permitirán a los participantes profundizar en los temas de interés y establecer vínculos con colegas de diferentes partes del mundo.

La participación internacional en el Congreso de ICAR 2023 reafirma el prestigio y la relevancia del evento a nivel global, y representa una oportunidad única para promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los asistentes.

La Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS) invita a todos aquellos interesados en asistir al Congreso de ICAR 2023 a inscribirse y formar parte de este encuentro que promete ser "enriquecedor y memorable".