La insólita tertulia dirigida por Monedero, con Abascal y Ayuso: “La Tuerka era de extrema derecha”

Contextualicemos el momento. Alexis Tsipras había ganado las elecciones en Grecia contra todo pronóstico. Era enero de 2015. La profunda crisis que se vivía en el país heleno hizo que el mensaje populista de la izquierda radical representado por el partido Syriza, calara en la población y alcanzase el poder. Aunque la realidad es que sólo estuvo esa legislatura, al no volver a obtener más el respaldo de los griegos.

Sin embargo, en aquel momento, la victoria de Tsipras fue como un soplo de aire fresco que sirvió para envalentonar, aún más, al recién creado Podemos de los Iglesias, Monedero, Errejón, Bescansa, Urbán y Alegre. En aquellos tiempos aún se hablaban y no se habían peleado entre ellos.

MONEDERO, ENTREVISTANDO A ABASCAL Y AYUSO EN 'LA TUERKA'

Pocos días después de la histórica victoria de Syriza en Grecia, llegaba este programa llamado ‘En clave de Tuerka’, presentado por Juan Carlos Monedero, en el que tuvo lugar una tertulia muy curiosa y que, vista hoy desde la lejanía del tiempo, nos ayuda a comprender lo que hoy en día está ocurriendo en la política nacional.

Y tanto es así, que si la analizamos detenidamente, puede que entendamos incluso que, ya entonces, hace 5 años, puede que se nos estuviesen enviando unos mensajes de manera tan sutil y subliminar por parte de la izquierda radical española que han ido calando en la gente sin que nadie se haya ido dando cuenta, hasta que todo ha saltado.

La excusa del programa era hablar del mandato de Mariano Rajoy, de lo que prometió para llegar a Moncloa y de lo que luego hizo. Una legislatura marcada fundamentalmente por la grave crisis económica en la que se encontraba inmersa España cuando el popular tomó las riendas del país tras dos mandatos de Zapatero. Aunque también por la polémica de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, la reforma laboral de 2012 o la ley de educación, entre otras.

Viendo detenidamente el contenido del programa y los invitados de esta tertulia, ya parecían adivinarse esas intenciones, que antes comentábamos, y que tenían desde Podemos y sus colectivos afines, como era el caso de este programa de televisión.

Eduardo Garzón, economista de Izquierda Unida y hermano de Alberto Garzón, líder de IU y, hoy en día, actual ministro de Consumo; María Montero, militante de Oficina Precaria; Antonio Segura, abogado de la Querella Bárcenas; y Luis Alegre, Secretario General de Podemos en la Comunidad de Madrid. Frente a estos, Isabel Díaz Ayuso, por aquel entonces diputada del Partido Popular, hoy en día presidenta de la Comunidad de Madrid; y Santiago Abascal, presidente de Vox.

Curioso que no hubiese ningún representante del PSOE, principal partido de la oposición en esos momentos, máxime cuando se iba a hablar del gobierno del PP y que cómo lo venía haciendo Rajoy. Y es que ya en enero de 2015, Podemos, partido fundado apenas un año antes, estaba intentado, por un lado, monopolizar la izquierda y sus colectivos y aglutinarlos en torno a sus siglas. Buscaba el famoso ‘sorpaso’ al PSOE.

Y por otro lado, también ya entonces buscaba diferenciar lo máximo posible los extremos políticos, eso que hoy algunos llaman la España de “rojos y fachas”, en aquellos años aún no era el momento. En el extremo de la izquierda, las ideas de Podemos e Izquierda Unida, entre otros, y en el de la derecha, el PP, al que ya situaba junto a Vox intentando difuminar las ideas de unos y otros a fin de meterlos, como luego hicieron, en el mismo saco.

Ciertamente, puede que algunos vean una simple casualidad. Aunque, tal vez, son demasiadas coincidencias para creerlo, pues entonces deberíamos de pensar que, con Abascal y Ayuso en esta tertulia dirigida por Monedero "La Tuerka era de extrema derecha" como insinúa irónicamente None en un comentario del vídeo en Youtube y eso sí que no cuela. La casualidad, como que tampoco…

CÓMO HA CAMBIADO LA POLÍTICA ESPAÑOLA EN SÓLO 5 AÑOS

Fijaros cuando ha cambiado la política en nuestro país en sólo 5 años, o más bien dicho el ambiente político que se respira, que muchos, como Manuel, piensan que “vaya mesita Monedero, si te ves ahora te mueres”.

Otros, como Juanjo, le reprochan a Monedero las críticas que últimamente lanza sobre vox y “él los invita al programa”. Sergio, por su parte, reconoce que “no me lo podía creer, ver la cara de Abascal en la miniatura, el logo de La Tuerka y ver que era el canal que había subido el vídeo, tres veces lo he checkeado antes de darle a esto, me creía que sería alguna parodia”.

