La tensión entre China y Taiwán preocupa a la industria de microchips y otras noticias que debes conocer

1. Las tensiones entre China y Taiwán preocupan de cara a las exportaciones de microchips a Europa

La producción y distribución de microchips están en peligro por las recientes tensiones entre China y Taiwán. La isla es el primer productor de semiconductores del mundo y la reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha abierto una nueva etapa en el conflicto.

China advirtió de que si Pelosi visitaba Taiwán respondería y eso ha hecho: su Ejército lleva cuatro días desarrollando actividades militares alrededor de la isla. De momento, el riesgo de que se produzca una invasión parece ser mínimo.

2. Muere la intérprete y cantante Olivia Newton-John, mítica protagonista de 'Grease', a los 73 años

La actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton-John ha fallecido este lunes a los 73 años de edad rodeada de familia y amigos en su rancho del sur de California, según ha informado su marido, John Easterling. Newton-John ha fallecido "tras un viaje de 30 años de cáncer". "Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico", ha relatado una fuente cercana a la familia citada por el portal de noticias sensacionalista estadounidense TMZ.

3. Javier Fernández Lasquetty, en TRECE, sobre el plan de ahorro energético: "El Gobierno se niega a escuchar"

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty ha participado en 'El Cascabel' de TRECE para hacer balance de la reunión del Gobierno Central con las diversas comunidades autónomas: "Hemos visto a una ministra de Medio Ambientes más apegada que ella manda y a que tenemos que apagar la luz cuando ella diga. El Gobierno se niega a escuchar y esto va a significar que mañana a estas horas Madrid vaya a ser la única capital europea que tenga los escaparates apagados. Y las ciudades españolas van a ser las únicas ciudades de Europa que tengan los escaparates apagados porque el Gobierno les obliga, algo que es absolutamente absurdo y que va contra el carácter de los españoles y de un país que quiere apostar por el turismo".

4. Unas fotos muestran notas oficiales que Trump supuestamente tiró al inodoro

Todo presidente estadounidense tiene la obligación legal de conservar cartas, emails y documentos de trabajo y de entregarlos a los Archivos Nacionales, pero unas fotos difundidas este lunes muestran unas notas que el entonces mandatario Donald Trump supuestamente tiró al inodoro. Las imágenes forman parte del libro "Confidence Man: The making of Donald Trump and the breaking of America", escrito por la reportera de The New York Times y colaboradora del canal CNN Maggie Haberman. Esas fotografías de dos inodoros fueron conseguidas por la autora gracias a fuentes de la antigua Administración republicana.

5. Fumadores cada vez más jóvenes y una ley Antitabaco que se retrasa

Nuestras preocupaciones por la salud aumentaron durante la pandemia y gracias a ello se redujo considerablemente el hábito de fumar en España, (un 9%, según la Asociación Española contra el Cáncer). Sin embargo, la sensación generalizada de haber vuelto a la normalidad también afecta al número de fumadores, que ha vuelto a cifras habituales mientras desconocemos los detalles de la Ley Antitabaco que anunció el Ministerio de Sanidad hace 8 meses.