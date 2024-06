Tellado critica el uso de Pamplona como "moneda de cambio" y pide un "voto de castigo" a PSOE y EH Bildu

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido un "voto de castigo" para PSOE y EH Bildu en las elecciones europeas del 9 de junio y ha considerado que es "bastante lamentable que el Partido Socialista haya aceptado que Pamplona haya sido moneda de cambio -en referencia a la moción de censura- para contentar a uno de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez".

Tellado ha visitado este martes en Navarra la empresa del sector industrial MTorres y posteriormente ha realizado declaraciones a los medios de comunicación en la plaza del Castillo de Pamplona, acompañado por el presidente del PPN, Javier García, y los diputados navarros Sergios Sayas y Carlos García Adanero.

Miguel Tellado ha señalado que "Bildu se ha cansado de disimular y en estas elecciones europeas ha optado abiertamente por un condenado en firme, con sentencia firme por pertenencia a banda armada como cabeza de lista, como cabeza de candidatura". "Me refiero al señor Pernando Barrena. Bildu se ha sacado la careta y concurre a estas elecciones poniendo al frente de su candidatura a una persona condenada en firme por pertenencia a banda armada", ha indicado.

Por otro lado, ha pedido "el voto de castigo también para el Partido Socialista, que blanquea este tipo de comportamientos, los tolera y los permite". "El mismo Partido Socialista que hace apenas dos meses decía que nunca votaría a Bildu para ostentar la lehendakaritza, lo cierto es que dos meses antes le había entregado a Bildu la alcaldía de Pamplona", ha asegurado.

Tellado ha destacado que "esa es la doble moral del Partido Socialista, un Partido Socialista que ya nos tiene perfectamente acostumbrados a su comportamiento". "Lo que no quisieron para el País Vasco sí lo quisieron para esta ciudad a través de esa moción de censura, la moción de la vergüenza", ha indicado.

En esta línea, ha afirmado que "es bastante lamentable que el Partido Socialista haya aceptado que Pamplona haya sido moneda de cambio para contentar a uno de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, pero ese es el Partido Socialista y ese es el partido de Pedro Sánchez".

En opinión de Miguel Tellado, "el Partido Socialista está en una deriva tremendamente lamentable porque la persona que dirige el partido es una persona que ha perdido todos los principios y los valores que antiguamente representaba el Partido Socialista y sólo se orienta en una dirección, que es hacer todo aquello que le interesa para mantenerse en el poder".

Por su parte, el presidente del PPN, Javier García, ha afirmado que "es importante concentrar el voto en la única alternativa que hay para expulsar a Sánchez y a Chivite, y esa alternativa sólo es el Partido Popular".

García ha indicado que "estas elecciones van de eso, de ir en contra del sectarismo del Partido Socialista, y de hablar de agricultura, hablar de educación, hablar de la industria del automóvil, hablar de la industria en general, que tanto representa para esta tierra, y hablar de construir una Navarra mejor, abierta al mundo y abrazada a España y a Europa".

El presidente del PPN ha indicado que las elecciones europeas van "de poner a los navarros en la mesa de los grandes, en la mesa donde se deciden las cuestiones fundamentales para el desarrollo social, el desarrollo económico de Navarra".

Por ello, ha insistido "en la unidad y en concentrar el voto para sacar y expulsar las políticas que llevan el nombre de Sánchez y Chivite en nuestra comunidad".

Además, ha criticado que este lunes, el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, manifestara que el expresidente José María Aznar "no es bienvenido" a un mitin programado por el PPN el viernes en Pamplona. "Dicen quién puede y quién no puede venir a esta tierra a hablar en libertad", ha lamentado García. "Eso simboliza muy bien lo que pretende hacer en esta tierra el Partido Socialista. Ellos se creen que están por encima del bien y del mal y ellos pueden decir quién puede venir y quién no puede venir a hablar en libertad a esta tierra", ha indicado.

García ha afirmado que "quienes quieran cambiar estas actitudes lo tienen fácil, votar al Partido Popular, que es una expresión clara y rotunda de libertad, una expresión clara de concordia". "Vamos a trabajar por esa Navarra plural, por esa Navarra innovadora, emprendedora, libre, tolerante y siempre alejada del sectarismo con el que impregna todo este socialismo", ha resaltado.