El tatuador que ofrece un tatuaje con la cara de Fernando Simón

Es habitual desde el comienzo de la pandemia ver a Fernando Simón ante los medios con una periodicidad diaria. Se ha convertido, además, en un icono, ya que una empresa está fabricando camisetas con su imagen. Pero esta “moda” no ha acabado ahí. Un artista valenciano, Nacho Frías, ha diseñado el tatuaje y lo realizará mañana en el estudio Noble Art de Valencia. Así lo ha contado a nuestros compañeros de ABC.

Dicha imagen muestra la cara de Fernando Simón. Sobre la misma, aparece la siguiente palabra: “Gracias”. El dibujo cuenta con unas dimensiones aproximadas de veinte centímetros y ya se conoce que se plasmará en un muslo. Frías se ha manifestado “muy ilusionado” porque es un diseño con impronta propia aunque le requerirá especial trabajo. El tatuador necesitará aproximadamente diez horas de labor para plasmarlo en la piel de Raúl Rico.

GRAF4837. MADRID, 02/06/2020.- El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ofrece este martes una rueda de prensa sobre la gestión de la crisis por el coronavirus. EFE/ Moncloa / Borja Puig De La Bellacasa SOLO USO EDITORIAL/PROHIBIDA SU VENTAMoncloa / Borja Puig de la Bellacasa

Simón es una de las imágenes más icónicas en cuanto a la crisis del coronavirus se refiere. Ahora, esa fama se ha extendido también al mundo de los tatuajes.

En una de las calles de Valencia se puede vislumbrar un graffiti en el que aparece Simón tosiendo a cuenta de una almendra. Acompañando la imagen aparecen las siguientes palabras: “Disculpen...el problema es que me he comido una almendra justo antes”.

Hace escasos días, un tuitero ha rescataba una instantánea de Fernando Simón del 10 de marzo, cuando no imaginábamos lo que iba a suceder: Junto a la fotografía, el usuario señalaba lo siguiente: "El 10M hice esta foto. Acababa el Consejo de Ministros y mientras los plumis tomaban el asalto a la Portavoz y al Ministro de Sanidad, Fernando Simón se quedaba en retaguardia, ajeno a la jauría mediática. Entonces no di importancia a esta imagen. Hoy me parece muy representativa".

El 10M hice esta foto. Acababa el Consejo de Ministros y mientras los plumis tomaban al asalto a la Portavoz y al Ministro de Sanidad, Fernando Simón se quedaba en retaguardia, ajeno a la jauría mediática. Entonces no di importancia a esta imagen. Hoy me parece muy representativa pic.twitter.com/vVi6QoAaTF — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) June 16, 2020

Un sueco se tatuó al “Fernando Simón” de su país

En Suecia, el epidemiólogo encargado de dar cuenta de la expansión del coronavirus es Anders Tegnell. Tanto es el agradecimiento que le debe un ciudadano, que ha llegado a tatuarse su rostro. Tegnell ganaba popularidad como Simón por comparecer ante los medios de comunicación.

Por tanto, vemos como este fenómeno es extensible fuera de nuestras fronteras. Una posición y una empatía que sienten los ciudadanos hacia el “personaje” que provocan actuaciones como estas.