Suspendidos los trenes entre Valencia y Alfafar por una persona subida a una catenaria

La circulación de los trenes entre Valencia Nord y el municipio de Alfafar se encuentra suspendida debido a que una persona se encuentra subida a una catenaria y se niega a bajar.

#ULTIMAHORA Un joven fue avistado caminando por las vías entre Valencia Nord y Alfafar, lo que obligó a detener la circulación de @CercaniasVLC. Al ser interceptado por la Guardia Civil, trepó por la catenaria en un intento de evitar su detención. #alfafarpic.twitter.com/DtthHFygZI — Seguridad Y Empleo ?? (@SeguridadEmpleo) August 25, 2024









Según ha informado Adif a través de redes sociales, los trenes de Larga y Media Distancia y los Cercanías de las líneas C-1 y C-2, que unen Valencia con Gandia y Játiva, respectivamente, se encuentran detenidos en estaciones.

El Consocio Provincial de Bomberos ha sido alertado a las 19 horas de la presencia de este hombre en una catenaria de la avenida Antonio Muñoz de Alfafar.



Al lugar, se han desplazado dos dotaciones de Torrent y Catarroja, que en estos momentos están negociando con el hombre para que baje, pero, se encuentra en una actitud muy agresiva y no habla castellano.



Los bomberos han señalado que la vida del hombre no corre peligro, ya que se ha solicitado a los técnicos de Adif que cortaran la tensión de las vías.



Esto ha provocado la suspensión de los trenes que circulan por esa zona, y por el momento no se ha facilitado más información del incidente