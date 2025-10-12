Suspendido el tráfico de trenes entre Barcelona, Valencia y Alicante a través del corredor mediterráneo por el aviso rojo de lluvias torrenciales

Renfe ha anunciado la suspensión temporal de la circulación ferroviaria en el corredor mediterráneo debido al aviso rojo por lluvias torrenciales emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La medida afecta a los trenes con origen y destino en Barcelona, Valencia y Alicante, y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, según ha comunicado la compañía a través de sus redes sociales.

Entre los servicios afectados se encuentran los trenes Euromed y de Larga Distancia: el EU1180 Barcelona Sants–Alicante, el EU1193 Alicante–Barcelona Sants, el IC1382 Valencia Nord–Barcelona Sants, el IC1200 Barcelona Sants–Valencia Nord y el IC1403 Alicante–Barcelona Sants.

Renfe ha habilitado la posibilidad de realizar cambios o cancelaciones sin coste adicional para todos los pasajeros con billetes en los trenes suprimidos. La empresa ha señalado que la seguridad de los viajeros es su principal prioridad y que las operaciones se reanudarán únicamente cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

El aviso rojo de la AEMET prevé precipitaciones intensas y persistentes en la franja mediterránea, lo que ha llevado a extremar las precauciones en las infraestructuras ferroviarias de la zona.