Susana Díaz acusa a la Junta de "favorecer" a la sanidad privada en la pandemia por "ideología y negocio"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de "favorecer" a la sanidad privada durante esta situación de pandemia del coronavirus, por "ideología y negocio". "Ha roto la equidad y la universalidad de la sanidad", según ha alertado.

Así se ha pronunciado Susana Díaz, en una entrevista con Europa Press, donde ha expuesto que el actual Gobierno andaluz está "mandando más dinero a la sanidad privada" que nunca antes, mientras que de los más de 600.000 andaluces que se "desviaron a la sanidad privada" como consecuencia de la pandemia, "sólo 70 tenían Covid, lo que significa que la presión del Covid la han tenido los sanitarios y los hospitales de la pública".

A su entender, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tendrá que explicar por qué "no quería desviar sanitariamente a la privada a enfermos de Covid". "Eso es porque estaban en el negocio y no en la salud de la gente", según ha indicado Díaz, para quien estamos, sin duda, en una cuestión "de negocio, pura y dura".

"Es ideología y negocio", según ha agregado Susana Díaz, para quien la Junta, en lugar de destinar dinero para reforzar la sanidad pública, lo ha destinado a la sanidad privada.

La dirigente socialista ha manifestado que el Gobierno de Moreno está "colapsando" el sistema sanitario público andaluz, pese a haber recibido "más dinero nunca" del Gobierno central, con más de 2.000 millones en el año 2020. "Con ese dinero no ha sido capaz de abrir los centros de salud, de contratar más rastreadores ni de hacer PCR que se hacen en otros lugares", según ha denunciado Díaz, quien ha alertado de que muchos ciudadanos positivos se pasan 15 días sin que nadie les llame, mientras que el que se lo pueda permitir, se va a la sanidad privada.

El Gobierno de PP-A y Ciudadanos, según ha denunciado Díaz, ha "roto la equidad y la universalidad de la sanidad", de manera que quien se puede pagar una PCR para detectar coronavirus acude a la sanidad privada, y quien no puede se queda en su casa esperando varios días a que lo llame alguien.

"FALTA DE HUMANIDAD" EN LA VACUNACIÓN

Díaz ha criticado que Moreno y su Gobierno, que no ha puesto refuerzo sanitario, ha "tomado el pelo a los andaluces y no ha abierto los centros de salud", al tiempo que está teniendo mucha "falta de humanidad en la vacunación de los mayores".

Ha denunciado que en pueblos pequeños de Andalucía, los mayores tienen que hacer distancias de 15 y 20 kilómetros para ser vacunados o hay gente en cama a la que no se vacuna en el domicilio y se tienen que desplazar con todo el esfuerzo que ello supone.

Díaz ha lamentado que no haya transparencia ni una información pública de la Junta sobre la vacunación a los más mayores y sepamos dónde sí y dónde no se están vacunando o a dónde se les está trasladando. Ha insistido en criticar que la Junta no haya facilitado desplazamiento de vacunadores a los municipios andaluces, porque hay muchos ancianos que tienen dificultades de movilidad, lo que ha generado una situación de "andaluces de primera y de segunda" a la hora de recibir la vacuna.

Para Díaz, en el proceso de vacunación en Andalucía, si algo se está viendo, además de ser "opaco y con falta de transparencia", es que es muy "inhumano con los abuelos y con una falta de sensibilidad enorme".

En cuanto a la demanda de la Junta al Gobierno central de que envíe más vacunas a Andalucía, Susana Díaz ha señalado que el Ejecutivo de Moreno debería empezar por suministrar las vacunas que tiene y no dejar tantas en el congelador. Se ha preguntado cómo pueden estar miles de abuelos sin vacunar, mientras hay 216.000 vacunas cada lunes "sin poner" en los congeladores.

Ha defendido que Andalucía es la comunidad que más vacunas va a tener porque es la comunidad con más habitantes de España, lo que está "dentro de la lógica y del reparto justo". "Lo que no es posible es que Moreno Bonilla se esté quejando de que quiere más vacunas y las que tiene a día de hoy en Andalucía no se las esté poniendo a la gente", según ha recalcado Díaz, quien ha asegurado que ella sería la primera en apoyar que vinieran más vacunas a Andalucía si faltaran una vez puestas las que se tenían.

"Estas últimas semanas no han hecho nada: Han estado en sus líos, en las componendas entre Moreno y (Juan) Marín (vicepresidente de la Junta), entre que si se quitaban o no se quitaban el uno al otro, y la tarea sin hacer", según ha criticado la dirigente socialista.

Asimismo, ha criticado que Moreno "no haya cumplido" con la mejora de las condiciones de los profesionales de la sanidad pública, como le mandató el Parlamento andaluz.

SITUACIÓN DE LOS COLEGIOS

En cuanto al desarrollo del curso escolar, ha denunciado que se ha dejado a los docentes a "los pies de los caballos", soportando "toda la presión, sin la más mínima ayuda". Ha destacado el esfuerzo que están haciendo para salvar el curso, con cambios constantes de los protocolos, fruto de "vaivenes permanente" de la Junta, que han generado mucha inseguridad.

Toda la sociedad, según ha indicado, tiene que reconocer el esfuerzo de los profesores, que son los que han hecho posible el curso escolar, pese al "abandono total" de la administración autonómica, que sí que ha sido "rápido a la hora de recortar líneas, en lugar de optar por bajar la ratio". Para Díaz, ahora sí es el momento de bajar las ratios de alumnos por aula para dar seguridad a los docentes, a los niños y los padres.