El Supremo rechaza los argumentos de Marlaska y ve justificado que Pérez de los Cobos no informara a Interior

La sentencia del Tribunal Supremo ayuda a entender los argumentos, los motivos, que han llevado al Alto Tribunal a ordenar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, a restituir en su puesto al comandante de la Guardia Civil, Francisco Pérez de los Cobos.

Como cuenta la jefa de Tribunales de la Cadena COPE, Patricia Rosety, lo fundamental de esta sentencia es que el Tribunal Supremo sigue sin creer la versión que dio el ministro del Interior y, además, ordena la restitución de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid, tal y como falló en la primera sentencia la Audiencia Nacional.

El Supremo dice que no se justifica el cese y rechaza los argumentos del Ministerio del Interior para cesarle por falta de confianza y se basa, en su jurisprudencia. Califica de contraria a la función de la Policía Judicial, la orden para que el coronel informase sobre la investigación del 8 de marzo, además, de tacharla de confusa y redundante. Si se esperaba que informarse, eso es obvio que era con fines de conocimiento para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo explica que la Unión Operativa de la Policía Judicial estaba a las órdenes de la juez que instruía el caso y estaba expresamente prohibido por la magistrada informar de las actuaciones, solo a ella. Si a las reservas propias de una instrucción, se añade la orden de la magistrada, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa unidad y justificar que no informase del desarrollo de esas actuaciones con fines de conocimiento.

Destaca el Supremo que no cabe prescindir de los hechos y atender solo a la falta de confianza.

¿Qué va a hacer Interior? ¿Cómo va a actuar el Ejecutivo a partir de ahora? El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en 'La Linterna' daba todo su respaldo a la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el cese del coronel Pérez de los Cobos. “El ministro ha explicado con claridad cómo es el tema, ha tenido una perdida de confianza en el coronel y esa pérdida continúa, e ir más allá ni es necesario ni conveniente”, aseguraba ante la pregunta de Ángel Expósito.

Bolaños recordaba que aún tenían que examinar la sentencia del Alto Tribunal y prevé que sea “una cuestión de procedimiento”. “Aquí la clave es una pérdida de confianza y continua, vamos a leer la sentencia del Supremo y aplicarla, y probablemente estemos ante una situación de procedimiento o de forma”. Además, el ministro ha querido negar categóricamente que el independentismo tuviera nada que ver con el cese del coronel: “El independentismo no influyó nada, no hay ningún motivo que venga por aquí”.