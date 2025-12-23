El Supremo pide refuerzos a Justicia ante "la grave situación" de la Sala Primera

El Tribunal Supremo ha pedido al Ministerio de Justicia la incorporación de seis nuevos letrados en el área civil de su Gabinete Técnico y dos nuevos magistrados en la Sala Primera ante "la grave situación" por el "extraordinario aumento de recursos presentados en los últimos 5 años" en esta sección.

En un comunicado tras su sesión de este lunes, la Sala de Gobierno recuerda que sólo en este año los procedimientos en la Sala Primera representan, en términos porcentuales, casi el 40% de todos los recursos ingresados en el Tribunal Supremo.

Actualmente, se encuentran pendientes de resolver 25.000 recursos, "cifra inasumible" comparada con la existente en el momento anterior a la pandemia, que se situaba por debajo de 6.000 recursos.

Por ello y ante la urgencia en superar "esa grave situación", la Sala de Gobierno recuerda "la perentoria necesidad" de incrementar en dos magistrados la planta de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por lo que reitera su solicitud de la creación de esas dos plazas.

La Sala Primera, en la actualidad, está compuesta por un presidente y nueve magistrados.