El SUP no pagará por la formación de Desokupa y confía que no afecte a las subvenciones

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) asegura que no pagará por la formación en defensa personal del Club Desokupa, sino que lo harán sus afiliados a título personal, por lo que confía en que no afectará a las subvenciones públicas que recibe.

Así lo ha indicado a EFE su portavoz y secretario de riesgos laborales del sindicato, Carlos Prieto, después de que Interior haya anunciado la apertura de un expediente informativo y la solicitud a la Abogacía General del Estado de que estudie si el convenio puede afectar a las subvenciones y, en caso afirmativo, ver cuál sería el procedimiento administrativo para corregir las irregularidades.

"No va a afectar a las subvenciones porque no hay ni un euro que vaya a parar a esta empresa o a estos cursos, porque lo pagan de su propio bolsillo y de forma voluntaria los afiliados, quienes se beneficiarán de un descuento por pertenecer al sindicato", ha incidido Prieto.

Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska también han señalado que la Dirección General de la Policía está recabando información para determinar la compatibilidad de los agentes que supuestamente impartirán la formación "extracurricular" en defensa personal del Club Desokupa con su puesto en el Cuerpo.

Al respecto, el portavoz del SUP ha subrayado que el hecho de que los agentes impartan formaciones es "una práctica habitual" que hasta ahora no ha generado incompatibilidades.

"Entendemos que no hay incompatibilidad porque los formadores están habilitados, pero si Interior finalmente argumenta jurídicamente que sí, nosotros no tenemos problema en asumirlo. No queremos generar un problema por un acuerdo privado", ha añadido.

Prieto ha insistido en la intención del sindicato de alejarse de la polémica que ha suscitado el acuerdo con el Club Desokupa, que achaca a su "politización", y ha reiterado que su intención es complementar la buena formación que ya imparte la Dirección General de la Policía.