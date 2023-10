La amnistía no es un escollo para un gobierno de coalición con Sumar que podría sellarse este mes

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado "acelerar" las negociaciones para tener un acuerdo de gobierno de coalición a lo largo de este mes de octubre, según ha asegurado el secretario de Estado de Derechos Sociales y negociador por parte de Sumar, Nacho Álvarez.

Álvarez ha comparecido en el Congreso después de que el presidente del Gobierno en funciones y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda hayan mantenido una reunión de un poco más de una hora en la Cámara Baja, una vez que Sánchez aceptara este martes el encargo del rey para intentar formar Gobierno tras el fracaso de la semana pasada de la investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo.

Ha asegurado que, en ese encuentro se ha hablado sobre la "amnistía", un asunto sobre el que ambas formaciones no tienen "discrepancias" sino que, en este momento, mantienen "diferencias importantes" sobre el impulso de los avances en material social y laboral que exigen los de Díaz para reeditar el Gobierno de coalición.

"Nosotros venimos hablando con el Partido Socialista en esta y en todas las reuniones del conjunto de la agenda", ha admitido Álvarez, a la pregunta expresa de si este asunto se había tratado en la entrevista de este miércoles.

En declaraciones en el Congreso, Álvarez ha recalcado que Sumar no contempla otro escenario que el acuerdo con el PSOE, pero ha incidido en que no vale "cualquier Gobierno" sino que hay que ser "ambiciosos" y avanzar aún más en derechos sociales y laborales.

Todavía no se ha abordado la composición de ese eventual Ejecutivo ni qué nombres podrían estar, pero fuentes de Sumar han señalado que esta cuestión se abordará más adelante y en paralelo a la negociación del acuerdo de gobierno pero cuando este esté ya encarrilado.

"El fantasma" de la amnistía

"Hay un fantasma que recorre la política española, por decirlo de manera más fina, recorre las filas del PSOE, y ese fantasma es la amnistía. No verán ustedes a un socialista hablar de la amnistía, no escucharán jamás salir esa palabra de esas bocas tan disciplinadas porque es innombrable", analizaba Carlos Herrera en su monólogo de este miércoles . La amnistía "es aquello que no se puede mencionar, pero ocupa el centro de la política nacional, y lo que va a marcar la próxima legislatura. Nadie habla de ella en público, pero no se habla de otra cosa en privado".













