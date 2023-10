Herrera: "La amnistía es aquello que no se puede mencionar, pero ocupa el centro de la política nacional"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Hay un fantasma que recorre la política española, por decirlo de manera más fina, recorre las filas del PSOE, y ese fantasma es la amnistía. No verán ustedes a un socialista hablar de la amnistía, no escucharán jamás salir esa palabra de esas bocas tan disciplinadas porque es innombrable. La amnistía es aquello que no se puede mencionar, pero ocupa el centro de la política nacional, y lo que va a marcar la próxima legislatura. Nadie habla de ella en público, pero no se habla de otra cosa en privado.

Como era previsible, Felipe VI designó a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. No sabemos de lo que hablaron ni que se dijeron. El candidato compareció para ofrecernos un nuevo ejemplo de su retórica y por supuesto no habló de amnistía. Dio algunas pistas de generosidad que nos pueden dar una idea de por donde pueden ir las cosas.

De lo que dijo Sánchez, solo tienen utilidad dos advertencias de Sánchez a sus socios, no a la autodeterminación y que el acuerdo no vale para nombrarle presidente, que tiene que ser para toda la investidura. Primero vamos a ver como traga ERC el 'no' a la autodeterminación y cómo se gestiona el papel del Constitucional.

El sábado, Page dijo que el pronunciamiento del TC tiene que ser previo a que se apruebe la amnistía porque no tendrá eficacia retroactiva. Veremos ahora cuáles son las negociaciones que va a emprender Sánchez.

Las palabras de Sánchez tras reunirse con Felipe VI

Ayer tuvo dos grandes momentos de humor Sánchez, por ejemplo, cuando asegura que no va a permitir un referéndum de autodeterminación. Tu palabra no vale nada, nada es nada. Después, algunos detalles de toda esta situación. Las palabras pervertidas por Sánchez, el tipo que envió a un bronquista como Óscar Puente para convertir al Congreso en una taberna, ayer hablaba de convivencia y respeto institucional.

Esta afirmación de que Cataluña está mucho mejor gracias a su política de apaciguamiento... está tan apaciguada que estamos dando por hecho algo inconcebible hasta hace dos meses como la amnistía. ¿De qué han servido los indultos si ahora nos están pidiendo la amnistía?

La "arbitrariedad" de Armengol

La arbitrariedad de Francina Armengol, la presidenta del Congreso, ha renunciado a fijar la fecha para el debate hasta que no esté maduro el acuerdo. Fíjense, a Feijóo le puso una fecha al día siguiente y a Sánchez le ha dicho 'no no, tú tranquilo cuando lo tengas...'. Y luego lo de los errores al votar, si favorecen al PSOE, como a Casero, no se pueden rectificar. Si son al revés sí, esto parece menor, pero es arbitrariedad.

Y luego la vergüenza, Sánchez se va a reunir con todos los portavoces, salvo con Abascal. Es decir, se va a reunir con la portavoz de Bildu, con la excolaboradora de ETA y con la víctima de ETA, que es Abascal, hace cordón sanitario.