Sucesos.- Torredelcampo decretará tres días de luto oficial por la muerte violenta de una de sus vecinas y su hijo

El Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén) ha convocado para este martes, 30 de mayo, a las 8,30 horas un pleno extraordinario y urgente para declarar tres días de luto oficial en el municipio por la muerte violenta durante este fin de semana de la vecina torrecampeña embarazada y su hijo de tres años, en el municipio granadino de Las Gabias.

Además, se ha convocado una concentración en la Plaza del Pueblo a las 12,00, para guardar un minuto de silencio por las víctimas.

El alcalde, Javier Chica, ya indicó a Europa Press durante este domingo que los vecinos "aún no pueden creer" lo ocurrido con esta vecina, una "muy buena mujer, querida y educada" de una familia "muy trabajadora y conocida" en el pueblo.

"La gente está consternada en el pueblo, no se habla de otra cosa porque aquí nos conocemos todos; parece que son cosas que no pasan en la vida real o que le ocurren a otros, pero cuando le toca a una vecina de tu pueblo, duele", ha manifestado el regidor, quien ha hecho hincapié en las trágicas circunstancias de lo ocurrido. "Un niño y una mujer embarazada, esto no tiene nombre", ha clamado, confiando en que "caiga todo el peso de la ley sobre el autor o los autores" de estos hechos.

Por su presunta vinculación con este crimen violento ha sido detenido sobre la 1,00 horas de esta madrugada del lunes el hermano y tío del menor asesinados. Los agentes investigan si el crimen guarda relación con rencillas familiares por un tema vinculado a una herencia.

La voz de alarma la dio una persona sobre las 9,10 horas del sábado que llamó al servicio 112 de las Islas Baleares identificándose como la pareja de la víctima y alertando de un presunto robo en el domicilio, situado en la calle Arache, en la urbanización Los Chopos de este municipio granadino. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos, que hallaron en el interior de la vivienda los cuerpos sin vida de la mujer embarazada y de su hijo.