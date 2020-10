El sospechoso del asesinato que originó las protestas en Hong Kong ofrece entregarse a las autoridades de Taiwán

El sospechoso del asesinato que desencadenó las grandes protestas del año pasado en Hong Kong ha ofrecido entregarse este viernes a las autoridades taiwanesas para facilitar la paz social tras meses de tensión.

El individuo, Chan Tong Kai, asesinó a su novia en febrero de 2018 en Taiwán. A continuación, Chan regresó a Hong Kong, donde sacó dinero con la tarjeta de la fallecida. Sucede no obstante que Chan fue condenado en Hong Kong solo por robar dinero a su pareja, no por el asesinato. No existe ningún acuerdo de extradición entre Taiwán y Hong Kong, ni China reconoce al Gobierno de Taipéi, ya que ignora la independencia de Taiwán y considera que la isla es parte de su territorio.

El asesinato de la joven llevó a la líder de Hong Kong, Carrie Lam, a poner en marcha una reforma de la ley de extradición a China, una decisión que, según la oposición, atentaba contra la independencia judicial hongkonesa. El intento de reforma detonó las mayores protestas de la historia del territorio, y que llevaron a China a declarar en último término una Ley de Seguridad Nacional considerada por sus críticos como un intento de reprimir directamente a la disidencia.

Ante esta situación, Chan ha pedido entregarse a Taiwán para responder por el cargo de asesinato, según una grabación dada a conocer por la cadena hongkonesa HK01. "Pediré a mi abogado que gestione mi retorno a Taiwán, estén tranquilos", ha hecho saber antes de pedir perdón a la familia de la víctima, de acuerdo con la declaración, reproducida por el medio 'South China Morning Post'.

Sin embargo, las autoridades de Taiwán han indicado que no están al tanto de tal petición, según la agencia oficial de noticias taiwanesa CNA.

Aunque Taiwán ha pedido desde el principio al Gobierno de Hong Kong que se encargue del caso, el Consejo de Asuntos Continentales de la isla, la agencia que regula la situación con Pekín, podría aceptar asumir finalmente el caso de Chan, que se enfrentaría a una posible pena de muerte o cadena perpetua si finalmente es declarado culpable allí del asesinato.