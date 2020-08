El sorprendente testimonio de una oyente sobre el acoso a Iglesias y Montero: “Nadie fue a molestarlos"

Pablo Iglesias e Irene Montero han sido noticia esta semana por sus vacaciones enAsturias. Un descanso que terminó antes de lo previsto por, según denunciaron, el acoso sufrido allí. Este no ha dejado de ser comentado en las redes sociales desde que se difundió la situación, con críticas de todo tipo, mensajes del propio Iglesias y algunas fotos comprometidas.

No obstante, los vecinos deLena, municipio donde Iglesias, Montero y sus hijos pasaron unos días, también tienen algo que decir en esta historia. Como queda demostrado con el testimonio que ha hecho llegar Beatriz, una oyente de Herrera en COPE, a nuestro medio. Este contrasta, de alguna manera, con la versión conocida de los hechos.

El sorprendente testimonio de una oyente sobre el acoso a Iglesias y Montero

El mensaje recibido por COPE a cuenta de la visita del vicepresidente segundo del Gobierno, la ministra de Igualdad y su descendencia a Asturias dice así:

“Buenos días. Soy una ciudadana de Lena, municipio donde estuvieron alojados Pablo Iglesias y su familia el pasado fin de semana. Lamentamos, creo, todos los vecinos lo sucedido, pero la verdad es que nadie fue a molestarlos presencialmente.

Las seis chicas de la foto que aparecieron en las redes sociales se dieron una vuelta por el pueblo, no vieron a nadie y a la hora de irse se hicieron la foto con la bandera de España y la señal con el nombre del pueblo. Es decir, acoso presencial a la familia no han tenido en ningún momento. Ahora, en las redes sociales, que esta gente maneja como nadie, están demonizando a estas chicas más o menos como terroristas. Pues también eso es una vergüenza, pues en realidad no hicieron nada.

Ahora salen de víctimas tanto Iglesias como el dueño de la casa. Pues no, fueron bien acogidos por el pueblo donde se alojaron y por el restaurante (muy sencillo, pero muy bueno) que les atendió. Pero salieron huyendo porque pretenden ir de incógnito absoluto y gente como ellos es imposible. Y más con los comportamientos que ellos han fomentado hasta el momento al menos que han sido padres. Lamentablemente, el precio a pagar en ocasiones por nuestros comportamientos es alto.

Asturias es una tierra que acoge a todo el mundo con los brazos abiertos y se respetan todo tipo de ideas.

Que venga quien quiera por aquí que será bien recibido.

Un saludo”.

Iglesias y Montero cancelan sus vacaciones en Asturias "por seguridad" ante amenazas

Iglesias y Montero interrumpieron su estancia en el municipio asturiano de Felgueras, en el Valle del Lena, donde planeaban pasar unos días de vacaciones, por "la seguridad de sus hijos" ante las amenazas y protestas por su presencia.

Fuentes de su entorno informaron a EFE de que la familia tomó la decisión de regresar a Madrid después de que apareciesen mensajes en las redes sociales con la ubicación del lugar en el que se encontraba Iglesias, animando a pasarse a "saludarlo". Además, según denunció el entorno del vicepresidente, también apareció una pintada en la que se lee "Coletas, rata".

La familia pasaba sus vacaciones en Felgueras, en el asturiano Valle de Lena, en una casa de la familia del secretario general del PCE, Enrique Santiago, donde planeaban quedarse unos días más. Sin embargo, al hacerse pública su ubicación y desencadenarse las protestas, decidieron regresar a su casa de Galapagar (Madrid), donde también han sido objeto de protestas en los últimos meses.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, lamentó el "acoso de la extrema derecha" a Iglesias, Montero y sus tres hijos y señaló que es "inadmisible en una democracia". "Dice mucho y nada bueno de la derecha extrema española y su política del odio. Mi solidaridad plena con la familia", expresó el ministro a través de Twitter.