El sorprendente mensaje de Eduardo Inda sobre la higiene personal de Pablo Iglesias en La Sexta

La edición de'La Sexta Noche' de este sábado trató, en su tertulia, un tema siempre recurrente: Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo del Gobierno no deja de estar en boca de los colaboradores del programa. Por eso, protagonizó una discusión en la que quien llevó la voz cantante fue Eduardo Inda.

El sorprendente mensaje de Inda sobre la higiene personal de Iglesias en La Sexta

El director de Ok Diario quiso poner el foco en el líder de Unidas Podemos mientras se debatía la tensión existente entre los socios del Gobierno de coalición. “El tono macarril de Pablo Iglesias va a molestar y va a hacerle la vida cada vez más complicada a Pedro Sánchez”, aseveró Inda, que también censuró “el afán por mantener la poltrona y tener un señor que te abra la puerta del coche oficial” de Iglesias.

“¿Por qué decís siempre eso?”, protestó entonces Elisa Beni. Ante lo que Inda pasó a explicarse: “Yo no soy el que decía que los que gobernaban eran una casta, yo no soy el que decía que nunca iba a vivir en un chalé de esos a las afueras de la ciudad en el que viven los burgueses fascistas, yo no soy el que decía que se iba a quedar siempre en su casa de Vallecas”.

Tras escuchar estas palabras, Beni interrumpió a Inda. “Queríais estar tranquilos, porque cuando el antisistema que no se iba a mover nunca de Vallecas, que nunca iba a hacer tal, pues resulta que llega al Gobierno, se ha puesto un traje de chaqueta, la corbata, se ha subido al coche y hace las mismas cosas que tú. Pues oye, a lo mejor os tiene que dar menos miedo”, expuso la también periodista.

Entonces, Inda realizó su declaración más contundente de la noche sobre Iglesias: “Me da más miedo que antes. Pero quiero decir, la higiene personal no la ha mejorado”. El comentario llevó al presentador de 'La Sexta Noche', Iñaki López, a regañar a su tertuliano de forma inmediata. “Bueno, Eduardo, por favor, no podemos entrar ahí, hombre. Por favor, por favor”, le dijo.

Aquí el nivel : Eduardo Inda pone en duda la higiene personal de @PabloIglesias@elisabeni en #L6Nnobajarguardiapic.twitter.com/LNxQnIAVXi — MASPITV (@TVMASPI) November 22, 2020

Margarita Robles manda un recado a Pablo Iglesias

La ministra de Defensa, Margarita Robles, mostró este jueves su malestar por las recientes discrepancias expresadas por miembros de Unidas Podemos con la línea de actuación del Ejecutivo y lamentó que "algunos miembros" del Gobierno olviden que deben gobernar para todos y no solo para sus votantes.

Robles hizo estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras una videoconferencia con los responsables de las Unidades de Vigilancia Epidemiológicas (UVE) de las Fuerzas Armadas que operan en la Misión Baluarte contra la covid.

La ministra advirtió a sus socios de que estar en un Gobierno de coalición "exige responsabilidad" y ser solidario con sus decisiones. "Fuera del gobierno, uno puede tener sus opiniones particulares, pero el Gobierno es un órgano colegiado", recalcó.

Cuestionó, por ejemplo, la posición fijada por el vicepresidente Pablo Iglesias sobre el Sahara Occidental, porque la política exterior del Gobierno la marcan el presidente y la ministra de Asuntos Exteriores y que cualquier otra opinión "será a título particular".

La ministra de Defensa, Margarita RoblesMINISTERIO DE DEFENSA

"Formar parte de un Gobierno exige una responsabilidad y la responsabilidad más importante es que aunque tengamos opiniones contrarias y distintas, cuando hay una posición que se ha debatido en el seno del Gobierno, hay que defenderla", manifestó.

Tampoco gustaron a Robles declaraciones de miembros de Unidas Podemos que excluyan a grupos políticos de determinados acuerdos, como el presupuestario. "Yo preferiría unos presupuestos con 350 diputados", indicó la responsable de Defensa, dado que en "unos momentos tan difíciles no sobra ningún voto, no hay que excluir a nadie, es el momento de la generosidad".

"A veces, a lo mejor, algunos miembros del Gobierno se olvidan de que como gobierno tenemos que gobernar para todos los españoles y no sólo para aquellos que nos han podido apoyar con sus votos", zanjó.