El sorprendente brindis de Jordi Pujol por el Rey y la Constitución en Barcelona

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha sido objeto de actualidad en los últimos cinco años después de que en 2014 reconoció haber ocultado una herencia durante 34 años a la Hacienda Pública en una misiva enviada a los medios. En los últimos meses el exdirigente catalán se encuentra recluido semirecluido en su casa de Barcelona, salvo para eventos puntuales de sociedad, como el de esta semana en el Círculo Ecuestre, donde protagonizó un peculiar brindis que dejó a todos sorprendidos.

Según publica el diario El Mundo, Pujol acudió a la comida organizada por la peña Las Alforjas en el club selecto de la ciudad condal, invitado por el doctor Ramón Soriano. A pesar de ello, Pujol puso condiciones para asistir al evento: que no fuera preguntado por ningún asunto judicial relacionado con su familia. Eso sí, según apunta el diario el expresident reconoció no ser un hombre feliz y pidió que le enterraran con la senyera y no con la estelada.

Llegó el momento del brindis y el doctor Soriano propuso hacerlo “por el Rey y la Constitución” y el expresidente de la Generalitat no dudó en acompañar a los miembros de la peña. Una treintena de socios acudieron al evento, entre los que figuraban abogados, ingenieros, médicos, un periodista nacionalista y el padre Apeles. Algunos llegaron a expresar incluso su deseo de darse de baja.