La soprano Sondra Radvanovsky debuta en Baluarte el próximo 9 de enero con su recital lírico 'From loss to love'

La soprano Sondra Radvanovsky, acompañada por el pianista Anthony Manoli, debutará en el Auditorio Baluarte el próximo 9 de enero (19.30 horas) con el recital lírico 'From loss to love', una travesía musical a través de distintas experiencias humanas, desde la pérdida hasta el amor.

Se trata del cuarto espectáculo de la Temporada Principal de Fundación Baluarte 2023-2024 en el auditorio pamplonés. Las entradas cuestan 32?, y para menores de 30 años, 26?, y se pueden adquirir en la web www.baluarte.com, en las taquillas de Baluarte y en el punto de información y venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea. Además, desde tres días antes del concierto las personas menores de 30 años podrán comprar entradas con el 70% de descuento, por 10?, únicamente en taquilla (sujeto a disponibilidad).

La primera parte del programa incluye las arias 'When I am Laid in Earth', de la ópera 'Dido y Eneas' (Henry Purcell) y 'Piangerò La Sorte Mia', de 'Julio César en Egipto' (Georg Friedrich Händel); los Romances de Sergei Rachmaninov 'Ne Poi Krasavitsa', 'Zdes' khoros' y 'I wait for thee'; y las canciones de Richard Strauss 'Allerseelen', 'Befreit', 'Morgen!' y 'Heimliche Aufforderung'.

En la segunda parte, Radvanovsky interpretará 'Tre sonnetti di Petrarca', de Franz Liszt; 'If I Had Known', de Jake Heggie; y el aria 'La Mamma Morta' de la ópera Andrea Chénier de Umberto Giordano.

La soprano Sondra Radvanovsky es una artista reconocida a nivel mundial con papeles titulares en Rusalka y Lucrezia Borgia, a Roxane en Cyrano de Bergerac y el papel titular en Manon Lescaut. Radvanovsky se formó en la Ópera Metropolitana en los 90 en el Programa de Desarrollo del Joven Artista de Lindemann. Después de varias actuaciones en papeles más pequeños, captó la atención de críticos como Antonia en Les Contes d'Hoffmann. Desde entonces, Sondra Radvanovsky ha tocado en todos los teatros de ópera importantes del mundo, incluyendo la Royal Opera House, Teatro allá Scala, el Met, Opernhaus Zürich, entre otras, y ha aparecido en conciertos alrededor del mundo, cantando acompañada por orquestas líderes.

El pianista y profesor Anthony V. Manoli ha trabajado con algunas de las principales compañías de ópera de todo el mundo, como el Theâtre des Champs-Elysées, Gran Teatre del Liceu, Opera Lausanne y L' Opera Du Rhin. Asimismo, ha impartido clases magistrales en Londres, Francia para la Fundación Royaumont, la Ópera de Denver, la Escuela de Música USC, el Festival de Música de Verano de Miami y en el Instituto SIVAM de la Ciudad de México.