Smith reclama a Ayuso que Samur atienda todas las emergencias sanitarias de la ciudad y financiar competencias impropias

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha reclamado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que financie las competencias impropias de las que ahora se hace cargo el Consistorio y que, a través de la Ley de Capitalidad, el Samur pueda atender el 100% de las emergencias sanitarias urgentes que se producen en la ciudad, sin compartirlas con el Summa.

"Es un absurdo sangrante que personas que tienen una emergencia sanitaria en sus domicilios de la capital de España no puedan ser atendidas por el Samur, que sólo tiene competencia en las vías urbanas", ha calificado Ortega Smith en una entrevista con Europa Press.

Lo que reclama Vox es que Ayuso "compense económicamente a Madrid" a través de la Ley de Capitalidad para extender el protocolo del Samur --"una forma de trabajar que ha conseguido los mayores ratios de supervivencia" en infartos o accidentes traumáticos-- a todas las emergencias sanitarias que se registren en la ciudad.

"La diferencia que hay entre que una persona que tiene una emergencia sanitaria esté tirada en la puerta del portal de su casa o que esté en el otro lado del portal es que en unos casos la atención ha tardado 45 minutos y en otros tardan 7. Esa es la diferencia entre la vida o la muerte", ha comparado Ortega Smith, una vez que la reforma de la Ley de Capitalidad se puso encima de la mesa en la campaña electoral tanto por PP como por Más Madrid, aunque con focos diferentes.

LE DICE A ALMEIDA QUE AYUSO "SE ESTÁ LAVANDO LAS MANOS"

El líder municipal de Vox ha argumentado que, en todo caso, no es una cuestión de modificar una ley sino de "dejar claro que Madrid es la capital de España y que asume una cantidad muy importante de competencias impropias sufragadas con dinero municipal", dinero que se debería "dedicar a otras que sí son competencias propias".

"La Comunidad se está lavando las manos y por eso le lanzo una propuesta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que hable con su tan amiga y buena compañera Isabel Díaz Ayuso y le pida que asuma ella todas las competencias impropias y si no las puede asumir o cree que las puede ejecutar mejor el Ayuntamiento que dé el dinero correspondiente", ha lanzado. "No puede ser que estemos asumiendo lo que no nos corresponde y encima pagando", ha resumido.

Vox se posiciona a favor de una reforma de la Ley de Capitalidad pero no para obtener una mayor autonomía financiera que suponga "seguir cobrando más impuestos sino para poder trabajar con mucha mayor eficacia a favor de los madrileños". En este punto coincide con el alcalde en su rechazo a "la imposición de una tasa de reposición que hace que no se puedan tener los policías necesarios para asegurar la tranquilidad y la seguridad en las calles".

COMPETENCIAS PERO "SIN AFÁN AUTONOMISTA"

"Queremos competencias pero no con ese afán autonomista que tienen algunos que no creen en el proyecto común", ha puntualizado, para distanciarse también del exalcalde del PP Alberto Ruiz-Gallardón y su planteamiento de Madrid como "ciudad-Estado". Sí por ser un municipio "con su importancia por el número de habitantes, por la economía que genera, por el atractivo que supone turístico e institucional" se necesita una ley "que proteja a esta ciudad desde el punto de vista de la seguridad, de la conservación de sus monumentos, con el personal que necesita".

Esto le lleva a poner el foco en los pisos turísticos, "tema pendiente" en Madrid. "No creemos en el fanatismo de que haya que prohibirlos pero también decimos que tienen que estar perfectamente regulados: no puede haber una legalidad en la que florezcan en competencia desleal con las exigencias que tienen los establecimientos hoteleros", ha expuesto.

"A FAVOR DE EDIFICIOS COMPLETOS DE USO TURÍSTICO"

La preocupación de Vox se centra en la existencia de pisos turísticos dentro de residencias consolidadas por su afección en la comunidad de vecinos. "Estamos muy a favor de edificios completos que sean de uso turístico", ha indicado Ortega Smith, que ha puesto sobre la mesa la alternativa de viviendas turísticas en una comunidad de vecinos siempre que cuenten con una entrada independiente.

Otro de los asuntos en los que Vox ha puesto su punto de mira es en la fiscalidad en una ciudad en que "muchísimos madrileños no llegan a fin de mes, no pueden llenar una cesta de la compra de forma suficiente y saludable, no pueden pagar la hipoteca o el alquiler".

"Llevamos pidiendo al Ayuntamiento desde hace cuatro años que baje los impuestos al mínimo legal posible y, sobre todo, que suprima algunos impuestos porque, por ejemplo, la plusvalía intervivos puede ser la diferencia entre poder comprar una vivienda o no", ha indicado. "Y no digo nada si es por herencia mortis causa", ha rematado.

El líder municipal de Vox ha acusado al Gobierno municipal de estar "poniendo trabas fiscales a los madrileños para la adquisición de una vivienda digna". La bajada impositiva va irremediablemente unida, como exponen en la formación política, a "una reducción del gasto político innecesario", del que Madrid "tiene mucho".

"¿POR QUÉ LE VAMOS A REGALAR DINERO A LOS BANCOS?"

"¿Cómo se explica que teniendo recursos suficientes en recaudación estemos pagando cerca de 24 millones de euros al año en intereses? Estamos hablando de que en el Pleno de este jueves se va a pedir un nuevo crédito, una nueva financiación de 80 millones de euros, cuando hay remanentes de tesorería, hay dinero suficiente. ¿Por qué le vamos a regalar a los bancos dinero?", ha planteado Javier Ortega Smith.

El concejal defiende que "con esos dos, tres millones de euros que se están pagando por ese crédito se puede hacer una biblioteca, una piscina, se puede ayudar a familias necesitadas". "Vamos a dejar de regalar dinero a los bancos cuando Madrid tiene suficiencia de recursos. Lo que hay que hacer es utilizar los recursos que tenemos reduciendo todo lo que se pueda el gasto innecesario, el gasto político", ha reclamado. "Ni un euro para asociaciones vinculadas a ideología política", ha insistido.

Y ese ahorro también pasa por "gastar en los mayores contratos de limpieza que ha habido nunca" pero con un resultado "que no está dando los efectos deseados", con "contenedores abarrotados de basura, cartones, suciedad por los suelos, papeleras a rebosar". "Hay que ser muy firmes a la hora de exigir a las empresas que llevan la concesión de la limpieza que se hagan las recogidas que sean necesarias", ha demandado, lo que también pasa por no olvidar el obligado civismo de la ciudadanía y de los comercios.

CELEBRA LA BRIGADA ANTIGRAFITI

Sí ha aplaudido la brigada municipal antigrafitis, "una propuesta que hizo Vox", porque "no es arte, como dice la izquierda, es vandalismo puro y duro". Igualmente ha aplaudido los jardines verticales en la M-30, que ha calificado como una "idea magnífica" del Gobierno municipal.

En cuanto a los cantones de limpieza, Ortega Smith sostiene que "nadie en su sano juicio está en contra de ellos". "El sentido común dice que son necesarios pero lo que no puede ser es imponerlos en cualquier lugar y en contra de los vecinos", se ha posicionado. Se trata de ubicarlos "donde tengan el menor impacto posible".

"Tampoco puede ser que cuando la mayoría de los vecinos están en contra de la ubicación y proponen parcelas alternativas se les haga oídos sordos por parte del equipo de Gobierno", ha reprochado al Ejecutivo de Almeida. El edil ha calificado de "fenomenal" que se paralizasen poco antes de las elecciones porque "fue una propuesta de Vox" que parecía que se llevaba a cabo "en nombre de la sensatez" para dar con un emplazamiento más adecuado.

"Pero luego resultó que era una parada electoralista. Ha bastado que pasen las elecciones y vuelta a la carga. Hay que tener un poco más de humildad y aceptar que los vecinos conocen sus barrios", ha afeado al Ejecutivo de Almeida.