"Sirve para espolear al elector progresista": el músculo lucido por Yolanda Díaz congratula a La Moncloa

Pedro Sánchez se aferra al "éxito" del proyecto de Yolanda Díaz para motivar al elector de izquierda. En la cúpula del PSOE confían en que cuaje una opa de Sumar sobre Podemos. El músculo lucido por Yolanda Díaz congratula a La Moncloa, aún cuándo desde el equipo presidencial han trasladado a menudo su hartazgo con una demora tan prolongada para lanzar la candidatura. Creen que las piezas en el espacio su izquierda están encajándose.

"El abarrotado polideportivo Magariños sirve a espolear al elector progresista", aseveran en la sala de máquinas del PSOE. Asumido un hipotético escenario de ruptura entre Díaz y Podemos, los socialistas estiman que la puesta de largo ha resultado letal para Ione Belarra, Irene Montero y el resto de su núcleo duro al quedarse fuera de la foto y puede hacer que dirigentes morados cambien de barco. Una visión optimista que dista de los temores que se pulsan también en el estado mayor de Pedro Sánchez, toda vez analizan minuciosamente el impacto de llegar a las generales con dos listas a su izquierda.

La puesta en escena

Díaz ha hecho finalmente pública su candidatura a las elecciones generales con Sumar, expresando su intención de ser "la primera presidenta" de España, sin ataduras de ningún tipo. "Yo, mujer, no soy de nadie. Estamos cansados de tutelas". Una advertencia que ha mandado a Podemos, sin mencionarles, pero dejando claro que no va a tolerar que los morados, que no han querido asistir hoy a la oficialización de su candidatura, le marquen el paso.

Podemos no ha salido este domingo de Ramos en una foto en la que sí estaba la plana mayor de una decena de partidos, entre ellos IU, En Comú, Más País, Compromís, Equo Alianza Verde, Chunta Aragonesista, proyecto Drago, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Batzarre, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta y las fuerzas europeas Partido Verde Europeo y Partido de la Izquierda Europea.