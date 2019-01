Sin noticias de Romina, la joven desaparecida en Lanzarote 

La Guardia Civil busca en la zona de Costa Teguise, Lanzarote, una Romina Celeste Núñez , una joven paraguaya desparecida desde el pasado 1 de enero. La Benemérita no descarta ninguna hipótesis, incluida la de que la joven haya desaparecido de forma voluntaria. A este respecto, su marido ha explicado que no es la primera vez que desaparece y que por eso no denunció hasta el 8 de enero.

Lo hizo después de que la familia de Romina Celeste, desde Paraguay, contactara con él pòrque llevaban días sin saber nada de ella: "Es cuando realmente me alarmé" , dijo el marido a La Voz de Lanzarote .

Este medio cita a una tía de la joven que cuenta que el marido les había dicho que en Nochevieja tuvieron una discusión "muy fuerte porque ella le había pedido dinero para irse a Paraguay", con el fin de traerse a un hijo suyo de 4 años, que vive en este país sudamericano con sus abuelos.

"Él le dijo que no podía ayudarla porque no tenía dinero”, revela su tía. Fue entonces cuando el hombre decidió marcharse del hogar familiar para no continuar con la discusión. Al volver el 1 de enero, la joven ya no se encontraba en la vivienda que compartían.

El esposo de Romina niega la discusión y dice que echa en falta en casa una mochila de viaje y parte de su ropa, así como efectos de aseo, su teléfono móvil y algo de dinero en metálico.

Este viernes, la Guardia Civil precintó la vivienda de la pareja en Costa Teguise, para realizar en ella un registro y poder así avanzar en la investigación. Fuentes de la Guardia Civil , aseguran que Romina no ha salido de la isla de Lanzarote ni por aire ni por barco.

Romina Celeste Núñez mide 1,65 metros, pesa unos 50 kilos, lleva el pelo corto de color rojo y tiene 25 años de edad.