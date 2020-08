Simón advierte: "Es probable que veamos un incremento mayor" de casos de coronavirus en los próximos días

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vaticinado este lunes que en los próximos días habrá un incremento "mayor" de casos de coronavirus en España tras el momento "álgido" de las "no fiestas" del 15 de agosto.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha considerado que el aumento de infecciones que se está produciendo en nuestro país es "suave" a pesar de que los más de 16.000 positivos que las comunidades han notificado al Ministerio de Sanidad desde el pasado viernes.

Una cifra que "no es buena". "Nos gustarían cifras mucho más bajas; tenemos un incremento de casos, se observa día a día", ha admitido el epidemiólogo, quien ha explicado que los brotes más importantes se están produciendo en el ámbito social, tanto en ocio nocturno como en fiestas familiares.

"Y desgraciadamente hemos tenido ahora el periodo álgido del 15 de agosto", por lo que "es probable" que en los próximos días, y pese al esfuerzo que ha puesto la población, "veamos un incremento mayor".

No obstante, el objetivo sigue siendo llegar a septiembre, cuando se retomará la actividad laboral y educativa, con el menor número de contagios posible, y cree que aún hay margen para que las medidas consensuadas el pasado viernes por Sanidad y las comunidades -como el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle a menos de dos metros de otra persona- puedan dar sus frutos.

Ahora mismo, ha explicado, hay tres tipos de comunidades: las que han tenido una evolución poco favorable y que han implementado medidas drásticas; las que están en una fase ascendente y que van a tener que adoptar "medidas de control de forma importante" y las que ni antes ni ahora han estado en una fase de incremento relevante.

"Estamos a tiempo de conseguir reducir la transmisión del virus", ha subrayado Simón para advertir, no obstante, de que "el problema" de septiembre es que se va a juntar gente proveniente de zonas con diferente situación epidemiológica, con lo que el reto radica en "minimizar ese riesgo potencial de esta mezcla explosiva en este tiempo".

Si los españoles han tomado sus vacaciones de manera escalonada, eso "ayudará a que el proceso sea más suave", pero como no se tiene la seguridad, hay que tratar de que, cuando se produzcan "esas mezclas peligrosas, sean las menores posibles y se puedan controlar de la mejor manera".

Juan Carlos Hidalgo / EFE

"La situación de Madrid es preocupante"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido este lunes de que la situación epidemiológica en Madrid "ahora es preocupante", y aunque esta comunidad está tomando medidas "potentes", habrá que "ver si es necesario hacer algo más o no".

"Madrid está en la situación en la que hace unas semanas estaba Cataluña", ha resaltado en su rueda de prensa de los lunes, en la que ha avisado de que, de la misma forma que hasta hoy se ha hablado también de Aragón o el País Vasco, "dentro de unas semanas tendremos que hablar de otra comunidad".

Y ahora le ha tocado a la de Madrid, que "está implementando medidas de control potentes", pero "hay más que se pueden poner sobre la mesa"; su situación, ha repetido, es "muy particular" y "se tiene que tener un cuidado especial", aunque también es la comunidad donde más difícil es instaurar medidas de control, sobre todo en el área metropolitana de la capital.

"Habrá que ver si es necesario hacer algo o no; tenemos que ver cómo se distribuye en el territorio de Madrid y en las zonas de influencia de la Comunidad", ha proseguido.

Como ha ocurrido en algunos de Cataluña y de Aragón, en los hospitales madrileños "no hay una presión excesiva", aunque se están empezando a "observar situaciones" que, si bien no "les están poniendo en un grave riesgo de colapso", sí que están "empezando a generar un estrés en el personal médico".

Una presión que viene no solo del incremento de los casos, también "porque estamos en verano y hay personas que tienen que salir de vacaciones y tienen que descansar porque si no, no sirven para nada", y también porque se está tratando de recuperar la actividad que se perdió con motivo de la pandemia.

"Todo esto implica volver a listas de espera a las que hay que dar salida, y eso no es una situación que en los hospitales guste", ha precisado.

Preguntado por los cribados que se están haciendo en esta región y en algunos barrios de Barcelona, el experto ha indicado que "no es fácil saber cuál es el mejor modelo", aunque él personalmente prefiere los dirigidos en las zonas en las que se producen brotes, como es el caso de ambas regiones.

La manifestación antimascarillas "no merece la pena ni valorarla"

El doctor Fernando Simón ha considerado este lunes que "no merece mucho la pena" valorar el motivo de la concentración antimascarillas celebrada ayer domingo en Madrid porque la gente "es suficientemente inteligente" como para entender el riesgo en el que este tipo de actos "pueden poner al resto de la sociedad".

"No he visto toda la manifestación y no sé si fue lo que pasó durante toda la manifestación. Tampoco sé si representan un momento puntual que puede no ser representativo, pero lo cierto es que lo que hemos visto no requiere de mucho comentario", ha afirmado en la rueda de prensa que ofrece todos los lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia.

A juicio del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, "la gente es suficientemente inteligente como para entender lo que son estas manifestaciones, lo que pueden significar y el riesgo al que pueden poner al resto de la sociedad".

Sin embargo, ha preferido no dar su opinión sobre las razones que llevaron este domingo a convocar una manifestación contra las medidas dictadas para tratar de frenar al virus y a la que asistieron unas 2.500 personas: "No voy a entrar en valoraciones de los motivos de la convocatoria porque creo que no merece mucho la pena".