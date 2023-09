El PP sigue tendiendo la mano a Pedro Sánchez para un pacto con Feijóo: así creen que sucedería

A 20 días del pleno de investidura, la dirección del PP cree que Sánchez tiene tiempo de sobra para volver a reunirse con Feijóoy evitar que Puigdemont decida sobre el futuro de todos los españoles. Sin embargo, en Génova reconocen a COPE que Sánchez solo "recogería el guante" si viera que no puede volver a ser elegido presidente. Ese pacto para solucionar la convivencia en Cataluña está incluido en los que ya le ofreció Feijóo a Sánchez en el primer encuentro. Pero en la dirección del PP están abiertos a escuchar si el secretario general del PSOE tiene nuevos planteamientos, siempre que estén dentro del marco de la Constitución.

"Otra cosa no tendría cavidad, porque para eso ya está Puigdemont", dicen a COPE. Sin embargo, en Génova reconocen que la trayectoria del sanchismo demuestra todo lo contrario y prefieren no hacerse muchas ilusiones con la posibilidad de que en Ferraz recojan el guante, porque el PSOE ha demostrado en demasiadas ocasiones que esa no es su hoja de ruta. Rechazó pactar con el PP tras las elecciones de mayo para formar gobiernos autonómicos y de ayuntamientos y la negativa fue rotunda también en el encuentro con Feijóo la semana pasada. "La sorpresa sería", añaden, "que ahora lo aceptara y diera resultado, pero el deber del líder gallego es intentarlo".

Este jueves también te cuenta COPE que la cúpula del PSOE vende ya la preceptiva consulta interna a sus bases ante un pacto con Puigdemont. El mismo presidente ya ha hecho ver que una amnistía tiene las puertas abiertas para recabar el apoyo de Junts. Empuña que cualquier acuerdo deberá someterse al aval de la militancia, tal y como establecen los estatutos, sabedores de antemano de que el respaldo será abrumador. Ricardo Rodríguez también explica que Pedro Sánchez carece de intención de frenarse en la consecución de su investidura, aunque le crezcan las críticas internas por traspasar nuevas líneas rojas.

¿El Rey se pronunciará?

El rey Felipe VI preside la apertura del año judicial marcado por el debate sobre una ley de amnistía en Cataluña que levanta ampollas en la judicatura y que condiciona las negociaciones para formar Gobierno, mientras en un CGPJ en descomposición crece el desánimo tras casi cinco años de interinidad. Como es tradición, el Supremo acogerá el acto protocolario de apertura del año judicial al que asistirá la cúpula judicial y los representantes de las principales instituciones del país, que miran con incertidumbre el complejo escenario político que se abre.

Aunque es poco probable que el tema salga a relucir en los discursos institucionales del presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el debate de la amnistía apunta a monopolizar los 'corrillos' que son costumbre en el cóctel posterior. La ley de amnistía que exige el político fugado antes de comenzar a negociar con Pedro Sánchez no gusta a la judicatura, mucho menos en el Tribunal Supremo que ha diseñado toda la arquitectura jurídica contra el procés, avalada posteriormente por el Constitucional.