"Ha sido un juicio justo". La entrevista al abogado de Quim Forn que no ha gustado a los independentistas

El abogado Xavier Melero, que ha ejercido la defensa de el exconseller de Interior, Joaquim Forn, durante el juicio del 'procés', ha sido unánimemente elogiado por su profesionalidad a lo largo del juicio, en el cual tenía la difícil tarea de defender a uno de los principales responsables de la sedición independentista, en su posición como jefe de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana.

Una vez acabado el juicio, Melero ha dado una entrevista al digital catalán Vilaweb, en la que a pesar de los intentos del periodista para que Melero asuma como suyas las consignas soberanistas, el abogado se ha mantenido inflexible en la defensa de la ley que le ha caracterizado a lo largo del juicio.

Ya al principio de la entrevista, el periodista Andreu Barnils intenta que Melero se posicione sobre el juicio. "Podría haber dicho: 'Eso no es un juicio justo, no se juzgan hechos, y se hace un ataque contra mi cliente". Melero, sin dudarlo, responde. "España es un Estado de derecho homologable y puede estar sometido a todas las críticas a las que pueden estar sometidos los estados de nuestro entorno. Y el juicio ha sido un juicio justo".

- "No os dejaron poner los vídeos", insiste el entrevistador.

- "¡Y dale con los vídeos!", responde Melero. "Los vídeos eran irrelevantes desde mi punto de vista. Lo que pasa aquí es que tú no estás de acuerdo con mi tesis de defensa".

Más tarde, el periodista vuelve a insistir, a ver si consigue que Melero varíe su posición. Sin éxito.

- "Insisto en ello. Si el abogado defensor considera bueno este Estado de derecho, da fuerza al rival".

- "No. Y yo no defiendo un proceso revolucionario del cual no participo. Y en el cual no creo. Yo defiendo la posición de mi cliente, de acuerdo con él".

"No defiendo un proceso revolucionario del cual no participo. Y en el cual no creo".

Y sigue.

- "Estos días hay manifestaciones para pedir la libertad de los presos políticos. ¿Ha ido a alguna?".

- "No iré. No quiero manifestarme. Yo trabajo por la libertad de estos presos. Me resisto a calificarlos de políticos. Son presos. Todos los presos tienen la misma dignidad y los mismos derechos. Que sean políticos no les da un plus respecto al resto de presos. Y no participaré en estas manifestaciones que tienen un contenido ideológico complementario que no comparto. Y menos cuando las manifestaciones sirven de coartada a abusos del derecho de manifestación que redundan peligrosamente en los intereses de los presos".

-"¿No nos podemos manifestar?". Pregunta el entrevistador.

"La policía es la que tiene, por disposición democrática, el monopolio del uso de la fuerza"

-"No existe el derecho de manifestación violenta", sentencia Melero. "Ni aquí ni en ningún sitio".

-"Policía sin ojo, no hay. Manifestantes sin ojos, sÍ", dice el periodista, obviando que hay un policía nacional en estado muy grave por el impacto de una piedra en la cabeza.

-"Efectivamente, la policía es la que tiene, por disposición democrática, el monopolio del uso de la fuerza. Con su normativa y reglamentación. Si lo hacen correctamente, están justificados. Y si no, están sometidos a responsabilidad. Como todos".

Una entrevista al abogado del condenado por sedición Quim Forn que no ha gustado a los independentistas.