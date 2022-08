El sector privado hace públicas sus dudas sobre la aplicación del decreto de ahorro energético del Gobierno

La casuística y la ubicación marcan las dudas de las empresas en la aplicación del decreto de ahorro energético. Por ejemplo, los comercios de alimentación van a rebajar a 25 grados ese límite de temperatura para garantizar la cadena de frío, tal y como permite la normativa.

En la hostelería, la excepción se dará en las cocinas, pero no en las salas, algo que deberá ser revisado. "Si hay señores que trabajan en una sala y a 27 grados se ponen a sudar, pues evidentemente no tiene relación con nuestra actividad. Es prioritario la salud y el confort de nuestras plantillas. No sabemos realmente si la temperatura es 27, 25 o 28. Cada local se adaptará un poco a las circunstancias". explica a COPE José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

En la misma línea se sitúa el comercio textil. "Absolutamente insufrible, no se puede estar en una tienda a 27 grados de temperatura ahora mismo en pleno verano. Y ya no es un problema de que los consumidores o clientes no van a venir a nuestras tiendas a comprar, la cuestión es que ya tenemos un problema con nuestros empleados", explica también a COPE Eduardo Zamaco, presidente de la patronal ACOTEX.

En este sentido, el sector propone una temperatura de 23 grados para todo el año y también asegura que con el apagado de escaparates se pierde el principal reclamo para un sector que no se ha recuperado de la pandemia.

Pedro Sánchez ha recordado en los últimos días que España tiene que recortar voluntariamente un 7 % del consumo del gas en los próximos meses, de acuerdo con la reducción de la demanda aprobada esta semana por la Comisión Europea, que podría convertir en obligatorias las restricciones si Rusia termina cortado el suministro de gas a Europa.

"Todos estamos involucrados", ha asegurado Sánchez en referencia al ahorro de energía, que además ha considerado que será bueno para las empresas y las familias porque la reducción del consumo permitirá abaratar la factura de la luz. "No hace falta más que entrar a un centro comercial para darse cuenta de que el aire acondicionado está demasiado alto", ha ejemplificado.

El Congreso prevé convalidar en un Pleno extraordinario a finales de este mes el plan con las nuevas medidas para el ahorro y la eficiencia energética, que se ha incluido en el decreto ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte aprobado este pasado lunes por el Consejo de Ministros.

Según han informado fuentes parlamentarias, la previsión es que esa sesión tenga lugar la semana del 22 de agosto, previsiblemente el día 25, y que se incluya también en el orden del día el debate y votación de otros dos decretos leyes, normas que entran en vigor cuando se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero que deben recibir el visto bueno del Congreso en los 30 días siguientes a su aprobación.