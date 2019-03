La rocambolesca huida de la secretaria judicial que salió por el tejado el 20-S: "Tuve miedo"

La secretaria judicial que participó en el registro del 20-S en la Consellería de Economía ha confesado que tuvo "miedo" de salir cuando vio lo que había fuera, tras descartar hasta tres ofertas para abandonar sola el edificio por la puerta principal y solicitar sin éxito un helicóptero por la azotea

Montserrat del Toro, cuya testifical es clave para todas las partes respecto a lo que aconteció el 20-S, intervino en la diligencia acordada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ordenó registrar la sede de Economía el 20-S, cuando miles de personas bloquearon durante todo el día la salida a la comitiva judicial.

"Me tienes que sacar de aquí, no hay opción, no hay salida"

"Tuve preocupación todo el día y miedo a partir de las 21.30 cundo vi lo que había fuera", ha señalado la testigo, que ante esta situación llamó al magistrado de guardia para decirle: "Me tienes que sacar de aquí, no hay opción, no hay salida", a lo que le respondió "no te preocupes, voy a hacer lo que pueda".

Tras esta llamada, y según el relato de la secretaria judicial, "llamaron a Trapero y le expusieron la situación".

"Le advirtieron que tenía que poner todos los medios de los que disponía para que, en la mayor brevedad posible y en un plazo de media hora y del modo que fuera se me permitiera la salida", ha precisado la testigo, y ha insistido: "Le dieron media hora para sacarme de allí".

Entonces, el mayor -pendiente de ser juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional- "contestó que tenía que asegurarse que realmente estaban llamado desde el juzgado de guardia".

Un cruce de llamadas que se produjo tras horas sin "mantener contacto con el exterior" dado que los teléfonos móviles estaban "colapsados" debido a la "aglomeración de gente que había en el exterior".

Con posterioridad, ha revelado, supo que el magistrado "había arbitrado un sistema de localización de teléfonos a través de la fiscal de guardia".

Ya a las 11.00 horas, tras 15 horas en la Conselleria de Economía, la secretaria ha relatado que aparecieron "dos hombres no uniformados" que se identificaron como "mandos de los Mossos" que habían recibido "la orden de Trapero", y a su vez del juez, y que "habían buscado una salida alternativa para mi".

La salida consistía en cruzar a un teatro anexo a la Conselleria a través de una azotea y salir "camuflada" entre el público y acompañada de ocho mossos no uniformados, como así se produjo.