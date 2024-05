Savater arremete contra la amnistía y llama a poner a Sánchez "contra las cuerdas"

El filósofo e integrante de la candidatura del PP a los comicios del 9J Fernando Savater ha criticado este domingo la amnistía y ha dicho que las próximas elecciones son una opción de poner al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "contra las cuerdas".

"Yo he cambiado muchas veces de grupo político pero siempre me he basado en España y la democracia", ha subrayado Savater que ha participado en el acto organizado este domingo en Madrid por el PP.

"Un país en el que se amnistía no es un país seguro", ha añadido Savater que ha dicho que las elecciones europeas son una opción de poner a Sánchez "contra las cuerdas".

El PP al completo, con su líder, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza se moviliza este domingo, coincidiendo con la campaña electoral, contra Pedro Sánchez, la ley de amnistía y la presunta corrupción que salpica al PSOE.