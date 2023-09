Sanz (IU) pide a Azcón "que se aleje de visiones partidistas y cumpla con la Ley de Memoria"

El diputado de Izquierda Unida (IU) Aragón, Álvaro Sanz, ha exigido este viernes, 15 de septiembre, al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, "que se aleje de visiones partidistas y cumpla con la Ley de Memoria".

IU Aragón ha mantenido un encuentro este viernes con representantes de la Plataforma de Acción Memorialista de Aragón (PAMA) para abordar el desarrollo de la Ley de Memoria ante la intención del Gobierno de Aragón de derogarla.

Álvaro Sanz ha reconocido en rueda de prensa el trabajo de las asociaciones para la dignificación y recuperación de la memoria en Aragón. A su juicio, IU comparte con PAMA "la necesidad democrática de memoria".

"Memoria como un antídoto a los totalitarismos y el franquismo, memoria que necesitamos fortalecer mediante el impulso de políticas públicas de memoria que hoy están vigentes", ha apuntado Sanz para indicar a Azcón que "hoy el Estado español y Aragón cuentan con unas leyes de memoria democrática que hay que cumplir y que todavía quedan muchas cosas por hacer".

SALUD DEMOCRÁTICA

Asimismo, Sanz ha manifestado que la Ley de Memoria Democrática es "imprescindible" para garantizar la salud democrática de una sociedad avanzada. "Condenar el franquismo no es ni de izquierdas ni de derechas, es básico para tener una democracia sana y como antídoto ante la barbarie", le ha dicho Sanz a Azcón.

Desde el movimiento memorialista, Pilar Jodra, en representación de PAMA, ha asegurado que esta ley no surge de quién gana las elecciones. "Ya en el año 77 había mucha gente que quería saber qué había pasado y tuvo que buscar a los suyos desaparecidos con sus propios recursos", ha aseverado.

"Desde las asociaciones no buscamos solo huesos, lo que se buscamos es verdad, justicia y reparación, que se recupere la memoria y la historia y que todo lo que pasó se conozca para que la sociedad prospere porque España no lo hará si no sabe sobre qué está asentada", ha aseverado Jodra.

Desde PAMA han insistido en que Ley de memoria en Aragón "es para toda una sociedad" y que, si se llega a derogar, usarán el marco legal estatal. "Hay mucho trabajo que hacer que está presupuestado y el Gobierno de Aragón no puede hacer dejación", ha advertido Jodra.