Santiago Abascal estalla contra el PP al pedir que Vox no se presente en toda España

El líder de Vox, Santiago Abascal ha cargado con dureza este miércoles contra el PP. Las eelcciones del 10 de noviembre están cada día más cerca y la lucha por arrastrar votantes de un partido a otro son cada vez más encarnizadas.

“Los votantes de Vox no quieren al PP”

El líder de Vox lo tiene claro y ha compartido un mensaje en sus redes en el que critica una noticia en la que el PP afirma que sería bueno para el bloque de centroderecha que Vox no se presentase en toda españa.

Los votantes de VOX no quieren al PP, porque no quieren votar las políticas progres del PP. A ver si se enteran.

Si la única preocupación del PP es esa, que no se presenten ellos. Es más fácil que los votantes del PP se sientan a gusto votando a VOX, que lo contrario. pic.twitter.com/cyxX3emSfH — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 2, 2019

La propuesta del PP

El Partido Popular ha dejado caer en los últimos días que la presencia de Vox en según qué circunscripciones puede resultar perjudicial para el bloque de centroderecha. Ante estas declaraciones, algunos líderes del partido de Abascal no han dudado en responder.

También acudiremos al #Senado en todas las provincias España. Pero allí sólo presentaremos un candidato, para concentrar el voto y aumentar las posibilidades de VOX en la Cámara Alta. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 2, 2019

No entienden que, de no presentarse Vox, muchos preferirían la abstención que votar a Maroto, Alonso, Semper y Feijoo. https://t.co/g2b87P3uu4 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) October 2, 2019

El PP debería estudiar la propuesta de Abascal. Si el PP retira candidaturas y pide voto para VOX la campaña ganaría en probidad. Por fin haría el PP una oferta de derechas que no engañaría ni defraudaría al votante de derechas.

¿Disparatado? No más que la impertinencia del PP. https://t.co/g2b87P3uu4 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) October 2, 2019

Las redes responden a Abascal

Ante estos comentarios vertidos por el líder de Vox, muchos usuarios han reaccionado de diversas maneras ante esta rivalidad PP – Vox por un electorado cada vez más disputado.

Lo mismo digo�������� — Teresa Perez Alvarez (@terepa3112) October 2, 2019

Pienso exactamente igual... En el PP sueñan con pájaros si se creen que insultandome por votar a Vox como han hecho ahora volvería a votarle a ellos... — Acaymo (@Acaymo59292242) October 2, 2019

Lo unico cierto de esa historia es que la han pillado haciendo cosas que no debia y no la ponían en las listas para el 10N. El resto un pataleo. — Pedro B.Donoso (@PedroBDonoso) October 2, 2019