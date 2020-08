Sanidad recomienda una guía de mascarillas que contradice a la nueva aplicación para rastrear contagios

El lío de las mascarillas bien podría llamarse 'La historia interminable'. Desde las primeras recomendaciones de usarlas a las de no hacerlo, a que solo las usasen personas con coronavirus y por supuesto su obligatoriedad en la "nueva normalidad" que no lo fue de facto hasta que cada comunidad lo aprobó por su cuenta. Es un repaso de un bien que ha sido escaso en España y por el que se temía que las existencias de las mismas no fuesen suficientes para proteger a toda la pocblación.

Las dudas sobre las mascarillas lejos de disiparse parecen seguir inundando no solo a la ciudadanía, pues el Gobierno sigue con sus mensajes contradictorios.

La guía que recomienda Sanidad está elaborada por Consumo

Este lunes se ha puesto a disposición de los ciudadanos en los últimos días. Esta figura como publicada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, que lidera Nadia Calviño. Aun así, se entiende (y se espera) que la colaboración entre la cartera que ha desarrollado la aplicación y el Ministerio de Sanidad que conoce todas las recomendaciones, ha sido estrecha. Aunque quizá poco fructífera, vistos los mensajes contradictorios que se nos mandan.

La cuenta de Twitter Salud Pública, dependiente de la oficina de Illa ha publicado el siguiente mensaje en la red social:

��Quirúrgicas

��Higiénicas

��EPIS



Existe distintos tipos de #mascarillas y su uso es obligatorio en varias CC.AA. Consulta cuál es la más adecuada para ti, en la guía de @consumogob ��https://t.co/UnJm9GNLjy



Si te proteges tú, proteges a los demás#NoLoTiresPorLaBordapic.twitter.com/wAHXHUW4AM — Salud Pública (@SaludPublicaEs) August 10, 2020

Así diferencian los tipos de mascarillas en 3: "Quirúrgicas, higiénicas y EPIS", tras lo que afirman que "existen distintos tipos de mascarillas y su uso es obligatorio en varias CC.AA. Consulta cuál es la más adecuada para ti, en la guía del Ministerio de Consumo". Por lo que la guía en cuestión que aparece en el mensaje de Sanidad ha sido elaborada por el ministerio que dirige Alberto Garzón. Es en esta guía donde las mascarillas quirúrgicas se recomiendan tan solo para personas "enfermas".

Así es como los que estén sanos deben usar mascarillas "higiénicas" y finalmen te quien esté en contacto con el virus, deberá usar EPIS. Bien, se trata de un criterio que también entendemos, Consumo habrá consultado con Sanidad para elaborar su guía. El problema llega si abrimos la nueva aplicación de rastreos del coronavirus que ha desarrollado el ministerio de Calviño.

Illa y Garzón vs. Nadia Calviño

La coordinación entre ministerios parece una quimera que este Gobierno trató de alcanzar liderados por el Ministerio de la Presidencia que se encarga de estos asuntos. Parece que no haber cosechado muchos logros, pues si se consulta la aplicación disponible en teléfonos Android y iPhone, se puede ver cómo, en la pestaña denominada "¿Qué debo hacer?", una de las recomendaciones es, literalmente: "Usa siempre mascarilla quirúrgica".

Quizá se haya actualizado el criterio sobre qué mascarilla utilizar, o ¿eso es algo que compete a las Comunidades Autónomas? Prepárense para las excusas, algo que en tiempos de pandemia resulta, como poco contraproducente. Terminamos con la pregunta obvia:

¿Qué mascarilla recomienda el Gobierno (en su conjunto, no cada ministerio) utilizar para la población general?