Sanidad insiste en que estamos "en el pico" de la tercera ola mientras los datos siguen superando récords

Fernando Simón ha asegurado que nuestro país ya se encuentra "en una fase de inflexión" pero se trata de un efecto que tanto en las hospitalizaciones como de los ingresos en UCI "no se van a apreciar todavía". No obstante sí se trata de una situación que comienza a ser "positiva" y que significa que estamos "en el pico" de la tercera ola.

En este sentido, ha recordado que la presión hospitalaria se va a seguir manteniendo aunque experimentemos una reducción de la incidencia acumulada. Por otro lado, tal y como ha señalizado el experto, "la tasa de positividad se ha estabilizado". En este sentido ha anunciado que España ha alcanzado su mayor capacidad de diagnóstico desde que comenzó la pandemia, ya que se están realizando más de 3.000 pruebas diagnósticas por cada 100.000 habitantes de forma semanal.

El experto ha sido preguntado por el último anuncio de la Comunidad de Madrid, por el que desde febrero comenzará a realizar test rápidos de antígenos en farmacias y centros dentales. "Es una estrategia que no es la que más me gusta pero es perfectamente válida", ha opinado Simón. En este sentido valora la decisión como "correcta".

"Asumir la responsabilidad"

A lo largo de los últimos días, hemos ido conociendo que diversas personas que no formaban parte del primer grupo prioritario para vacunarse contra el virus lo han hecho, y en muchos casos han alegado que se trataba porque había dosis sobrantes. "Entiendo que quienes la han recibido cuando no debían tendrán que asumir la responsabilidad que tengan que asumir", ha reprochado Fernando Simón.

En este sentido, otro de los asuntos que más preocupan a día de hoy es la llegada de la variante británica a nuestro país. El experto ha defendido que España "ha hecho acciones de restricción para favorecer la diseminación de la cepa". No obstante, si bien ha admitido que sí pueden implantarse nuevas medidas restrictivas, ha reiterado la idea de que "si aplicamos bien las medidas que tenemos, serán necesarias menos medidas". En esta línea, el experto ha insistido en que cerrar el interior de los bares es una de las medidas más eficaces para frenar la transmisión del coronavirus, señalando que "nadie va a un bar a estar solo".

"Es una medida controvertida y que no es fácil de tomar, pero lo cierto es que en las comunidades autónomas que han optado por el cierre de la hostelería correlacionan muy bien el momento del cierre con descensos importantes y sostenidos de la incidencia, algo que no sucede tan claramente con otras medidas tomadas en periodos diferentes", ha detallado. A su juicio, el debate no debe ser tanto si cerrar o no la hostelería o las discotecas, sino no crear situaciones de riesgo de transmisión, las cuales se pueden evitar si cada una de las personas aplican las medidas necesarias para frenar la expansión del virus.