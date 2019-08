Nuevo desdén: Sánchez no se verá con Iglesias hasta dos semanas antes de agotarse el plazo

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado este jueves que la reunión entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tendrá lugar la segunda semana de septiembre, cuando habrá encuentros con "partidos de carácter nacional".

En una entrevista en la Ser, Ábalos ha comentado que el próximo miércoles Sánchez viajará a Cantabria y País Vasco, donde previsiblemente retomará los contactos con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PNV de cara a la investidura, una vez que esta semana finalizan los encuentros con la sociedad civil para ampliar el programa político que los socialistas quieren trasladar a los partidos.

Ábalos ha explicado que las 300 medidas programáticas que ultima el Gobierno serán "la tercera propuesta del PSOE" y la tercera versión que el lunes pase por la Ejecutiva del partido, que incluirá las aportaciones de la sociedad civil.

El secretario de Organización ha llamado a Iglesias a facilitar la investidura por "responsabilidad" y porque el electorado de izquierdas "no quiere entrar en fronteras partidistas" y sí espera un acuerdo para que en España haya un gobierno progresista. "Aquí la clave está en PP, Cs y Podemos" ha señalado el también ministro de Fomento en funciones que se ha referido así a los partidos por su "orden de representación parlamentaria".

A la pregunta de si el PSOE prefiere ir a elecciones, ha dicho que "no se puede jugar a eso" y ha asegurado que no hay ninguna información que diga que a los socialistas les podría ir mejor. "El único dato que tenemos es el de las elecciones de mayo", ha precisado. Sobre posibles contactos este mes, el responsable socialista ha admitido que ha habido "algún tipo de comunicación no personal" entre Sánchez e Iglesias, "pero no estos últimos días".