Sánchez sugiere por primera vez que el delito de rebelión no es aplicable al 1-O

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez sugirió ayer por primera vez que los delitos cometidos por los presos independentistas en el 1-O no pueden juzgarse como rebelión. El Jefe del Ejecutivo tomó partido sobre este aspecto en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este miércoles. Sánchez respondía al portavoz del PNV, Aitor Esteban, cuando dijo: “Ha estado muy acertado usted en la reflexión que le ha hecho al PP. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado, hizo una propuesta de modificación en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares”.

Aitor Esteban había señalado antes en la tribuna que el procés "fue pacífico a pesar de que algunos habrían querido otra cosa”. Sánchez, en su réplica, alabó esa intervención del diputado vasco y suscribió sus palabras, expresando su simpatía por una lectura distinta del delito más grave por el que están imputados los políticos catalanes.

El nuevo giro en el discurso de Sánchez podría deberse a las exigencias que Oriol Junqueras, preso en la cárcel de Lledoners, transmitió la semana pasada a Pablo Iglesias durante la reunión que ambos mantuvieron en la prisión catalana. El líder de ERC aseguró que su formación no se sentaráía en ninguna mesa de negociación sobre los presupuestos del Estado si el Gobierno no hacía un gesto respecto a los dirigentes encarcelados.

"Junqueras ha transmitido que ERC, en estos momentos, no se sentará en ninguna mesa de negociación sobre presupuestos si no se dan las condiciones adecuadas para hacerlo" y "el Gobierno no hace un movimiento de categoría respecto a lo que es inaudito en una democracia avanzada, que es que personas que no han cometido ningún delito estén en la cárcel y el exilio", dijo Tardà como portavoz de los independentistas tras el encuentro.

En consecuencia, Iglesias instó al Gobierno a "moverse" y negociar los presupuestos. "Nos hemos movido ya, contribuyendo al diálogo y a la distensión para que haya acuerdos políticos, pero ahora al Gobierno le toca moverse", afirmó. Parece que Sánchez entendió el mensaje y ayer hizo su primer gesto hacia los autores del golpe del 1-O.