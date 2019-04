Sánchez reivindica la moderación tras ser acusado de sentarse "con asesinos"

ELECCIONES PSOE

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho este martes una cerrada defensa de la "moderación", que para él no es una ideología y sí una forma de vivir, que implica "educación", y lo ha hecho un día después de ser acusado de sentarse "con asesinos".,En una comida-mitin en Ourense, se ha dirigido a la "gente buena" de este país, que es la mayoría, la que "no insulta, no miente, no crispa, no roba, no espía".,Y ha reparado con