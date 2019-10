Sánchez: "A nuestra izquierda y derecha lo que hay son sopas de letras"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes en Oviedo que, de cara a las elecciones del 10 de noviembre, a la izquierda y a la derecha de su partido sólo hay "sopas de letras".

Sánchez ha definido como "siglas y más siglas" el espectro político al margen de un PSOE que es el único que puede formar el Gobierno que España necesita con una hoja de ruta basada en la justicia social, la limpieza y la convivencia.

En un acto de precampaña, celebrado en el polideportivo Corredoria Arena de Oviedo ante 1.800 personas y junto a la número dos del partido, Adriana Lastra, y por el presidente asturiano, Adrián Barbón, Sánchez ha asegurado que la derecha "nunca legitimó" el resultado de las generales de abril ni de las autonómicas y municipales de mayo pese a la amplia victoria del PSOE.

De cara al 10 de noviembre, ha advertido, "se acabaron los lamentos por lo que pudo ser y no fue" y los reproches "por lo que ocurrió o no ocurrió" tras el 28 de abril y ha subrayado que su partido "no mira hacia atrás, sino hacia adelante" al estar convencido de que tiene "la confianza de la mayoría de los ciudadanos".