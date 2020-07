Sánchez continúa aumentando la lista de colocados a dedo: dos más en Paradores

Amigos y familiares. La lista de colocados a dedo por el presidente del GobiernoPedro Sánchez continúa creciendo y parece no tener fin. Si a principios del pasado mes de junio conocíamos uno de esos últimos 'dedazos' del socialista para colocar a uno de sus mejores amigos, Ignacio Carnicero, un mes justo después ha hecho lo propio con Rafael Oñate, ex coordinador de la Secretaria de Participación, Redes e Innovación del PSOE.

Sánchez ha aprovechado la renovación del consejo de administración de Paradores de Turismo para abrirle la puerta de entrada a Oñate quien, hasta ahora, y como han informado diferentes medios, ocupaba el cargo de jefe de gabinete de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, dependiente de Félix Bolaños, la mano derecha de Iván Redondo.

Aunque no ha sido el único al que el presidente del Gobierno ha colocado, puesto que también le ha dado un sillón en el consejo de administración de Paradores a Jaime Díez Bermejo, del que nada se conoce más allá de que ha sido asesor en el Gabinete de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y asesor técnico de economía en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, según consta en el currículo facilitado por la compañía estatal.

A las colocaciones de Oñate y Díez, hay que sumar la renovación en dicho consejo de administración de Santos Nogales, un histórico sindicalista de UGT.

Estos nuevos nombres se suman a la larga lista de colocados a dedo, en muchos casos, sin la preparación que se podría pensar necesaria para ocupar ciertos puestos, por Sánchez, siento los casos más llamativos estos que a continuación recordamos.

LA ESPOSA DE SÁNCHEZ, A OTRO CENTRO DE NUEVA CREACIÓN

Una de las primeras polémicas a la que tuvo que hacer frente Sánchez, fue la cuando menos sorprendente contratación de su esposa, Begoña Gómez, en el Instituto de Empresa para dirigir el Centro de Estudios Africanos, casualmente, como en el caso ahora de su amigo, de nueva creación. La escuela de negocios confirmó en su momento que Begoña Gómez había tenido que solicitar una excedencia en su anterior empleo, en el Grupo Inmark, donde trabajaba como directora de consultoría en externalización comercial.

EL HERMANO DEL PRESIDENTE, A LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Begoña Gómez no fue el único familiar de Sánchez que tuvo la suerte con estos cambios de empleo, puesto que su hermano, David, fue nombrado también en ese verano de 2018, que curioso, como nuevo coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE. Una polémica contratación que fue criticada incluso por el portavoz extremeño de Podemos, Álvaro Jaén, quien llegó a asegurar que este “cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial”.

DOLORES DELGADO, DE MINISTRA A FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Uno de los dedazos de Sánchez que más rechazo tuvo, fue su decisión de colocar a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Su proceso de elección fue muy cuestionado y criticado, no sólo por los grupos políticos de la oposición, como el PP, Vox o Ciudadanos, sino por buena parte de los propios jueces y fiscales. Y es que no es para menos. Buscar la imparcialidad, la independencia y la autonomía que debe tener la persona que ocupe el cargo de Fiscal General del Estado, en una persona se acaba de levantar del sillón de ministra de Justicia y diputada socialista, no parece que sea posible. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial también se dividió al avalar su idoneidad, con doce votos a favor y siete en contra, al entender que su pasado genera una "apariencia de vinculación" con el Ejecutivo que impide garantizar la imagen de imparcialidad. Eso por no hablar de las polémicas grabaciones del caso ‘Villarejo’.

CON ROSA MARÍA MATEO, LLEGÓ LA POLÉMICA Y LAS PURGAS A RTVE

El Gobierno presidido por Sánchez conseguía colocar a Rosa María Mateo como administradora general de RTVE, tras necesitar para ello hasta ocho plenos por la falta de consensos y de apoyos. Al final, gracias a los votos de PSOE, Podemos, PNV, ERC, Compromis, PDxCat, UPN, CC y NC, la sacaron adelante. Desde entonces, no han parado las polémicas por el trato a informativo que en la cadena se da a ciertos temas y asuntos, así como por la purga de periodistas que se ha producido desde entonces y que aún hoy continúa.

TEZANOS, DE LA EJECUTIVA DEL PSOE AL CIS

El nombramiento de José Félix Tezanos, en junio de 2018, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), fue sin duda alguna de uno de los nombramientos más polémicos y que causó mayor revuelo. Tezanos, es un mítico socialista, destacado “guerrista” y hasta su nombramiento el secretario de Estudios y Programas del PSOE. Con su llegada, todos sabemos ya en lo que se ha convertido el CIS, gracias a la famosa ‘cocina’ de Tezano.

ÓSCAR LÓPEZ, DEL SENADO A PARADORES

El que fuera Secretario de Organización del PSOE (2012-14) y Secretario General de los socialistas catellanoleoneses (2008-2012), Óscar López, dejó su escaño como senador por designación de las Cortes de Castilla y León, que ocupaba desde 2014, para ocupar la presidencia de la red nacional de Paradores, la cual gestiona cerca de un centenar de establecimientos hoteleros, ubicados mayoritariamente en reservas naturales y en edificios históricos, como castillos, palacios, conventos y monasterios.

ISAÍAS TÁBOAS, DEL GOBIERNO DE ZAPATERO A RENFE

En julio de 2018 se ponía al frente de Renfe, Isaías Táboas, quien fuera Secretario de Estado de Transportes entre noviembre de 2010 y diciembre de 2011 bajo el mandato del socialista José Luís Rodríguez Zapatero. Anteriormente, entre los años 2004 y 2006, fue director del Gabinete del ministerio de Industria, Turismo y Comercio; y posteriormente, entre los años 2006 y 2010, había ocupado la secretaría general de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña con el también socialista José Montilla.

JOSÉ MANUEL SERRANO, DE LA EJECUTIVA DEL PSOE A CORREOS

También en junio de 2018, conocíamos el nombramiento de José Manuel Serrano, como nuevo presidente de Correos. Este llegaba al cargo después de cuatro años como jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y tras otro dedazo de Sánchez. Previamente, Serrano había desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que fue director de Sistemas, director de Gestión de Convenios y Gerente.

JOSÉ LUÍS NAVARRO, DE LA JUNTA DE EXTREMADURA A ENRESA

En Enresa, la entidad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos, Sánchez colocó en 2018 a José Luís Navarro, quien fuera consejero de la Junta de Extremadura bajo la presidente del socialista, Guillermo Fernández Vara, desde 2007 al 2011 y luego desde el 2015 hasta este nombramiento.

UNA LISTA QUE PODRÍA SER INTERMINABLE

Aunque la lista de amigos y afines enchufados por Sánchez es interminable. Al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) colocó Vicente Fernández, un habitual en distintos departamentos de la Junta de Andalucía; en Tragsa, a Jesús Casas, que llegaba desde la dirección general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Gobierno regional de Asturias del socialista Javier Fernández; en Cetarse, la tabaquera pública, al senador socialista Juan Andrés Tovar; en la sociedad naval Navantia, a Susana Sarriá que llegaba desde la Junta de Andalucía; en Turespaña, Sánchez colocó a su hombre fuerte en Canarias, Héctor Gómez; a José Vicente Berlanga, de la federación socialista valenciana, lo enchufó en Enusa, dedicada a los combustibles nucleares; a María Luisa Faneca, miembro de la Ejecutiva del PSOE, la colocó en la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA); al ex ministro Jordi Sevilla, en la presidente de Red Eléctrica Española; en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el líder socialista situó a Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del partido, conocido como ‘el gurú económico de Sánchez’; y vamos a dejarlo por hoy aquí…