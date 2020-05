Sánchez no informó a Arrimadas de que el Gobierno se plantea ampliar un mes la prórroga del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha informado a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en su conversación de este martes, de que el Ejecutivo está sondeando entre los partidos de la oposición su disposición a aprobar una quinta prórroga del estado de alarma para un periodo de un mes, en lugar de quince días como las anteriores. Así lo han explicado fuentes de la formación naranja, que no asegura "ningún apoyo a iniciativas del Gobierno" si estas no se han negociado previamente.

Según Ciudadanos, Sánchez y Arrimadas no han hablado "en ningún momento" de la posibilidad de que el Gobierno solicite al Congreso de los Diputados una prórroga por 30 días, que se extendería hasta finales de junio.

"Es una información que el Gobierno no nos ha trasladado ni ha confirmado. En caso de que haya cambio de criterio con respecto a la prórroga de quince días, será el Gobierno el que tenga que explicarlo", han dicho las fuentes de Cs. En cambio, el Gobierno sí ha trasladado este planteamiento a otros grupos de la Cámara, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Cs NO APOYARÁ MEDIDAS NO NEGOCIADAS

Desde Ciudadanos han afirmado que seguirán siendo "exigentes con el Gobierno y con las condiciones pactadas", pero "pensando en el interés general de los españoles siempre en cada votación en el Congreso". "No aseguramos ningún apoyo a iniciativas del Gobierno si cada una de ellas no va precedida de diálogo y negociación", han añadido.

En la conversación mantenida este martes, el jefe del Ejecutivo y la presidenta de Cs expresaron su voluntad de mantener contactos periódicos para compartir información sobre la crisis generada por el coronavirus, según informaron la Moncloa y el partido naranja en sendos comunicados.

Además, la Secretaría de Estado de Comunicación señaló que los dos políticos manifestaron su intención de "seguir trabajando para la consecución de acuerdos futuros que permitan vencer al virus y contribuir a la reconstrucción económica y social del país".

ARRIMADAS NO ADELANTA QUÉ VOTARÍAN

Sin embargo, ninguno de los dos comunicados hacía referencia a la posible prolongación del estado de alarma más allá del 23 de mayo, cuando concluye la última prórroga aprobada por el Congreso, en la que los diez votos favorables de Cs fueron fundamentales.

El Ejecutivo siempre ha dicho que habrá que mantenerlo al menos hasta que termine la fase de transición a la llamada nueva normalidad, porque a lo largo de la desescalada será necesario seguir limitando los movimientos de los ciudadanos y el único instrumento que permite hacerlo es el estado de alarma.

Pero Arrimadas, que ha pedido al Gobierno que vaya preparando una "salida ordenada" del estado de alarma, no ha dicho aún si su partido apoyaría una quinta prórroga, argumentando que prefiere no adelantar ningún escenario y ver cómo evoluciona la pandemia en España.