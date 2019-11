Sánchez e Iglesias, de desencuentro en desencuentro hasta llegar al preacuerdo

No podemos hablar de una historia de amor, más bien, de desamor. De desencuentros hasta hoy, dos días después de las elecciones generales del domingo 10 de noviembre.

Elecciones que repetíamos porque ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias conseguían poner de su parte antes del verano para formar un "gobierno progresista", del que tanto ha hablado en menos de cinco minutos Sánchez al firmar el preacuerdo en el Congreso de los Diputados.

Fue precisamente en el Congreso de los Diputados el 11 de septiembre cuando ambos líderes, el socialista y el de Unidas Podemos, escenificaron que no iba a ser fácil ponerse de acuerdo ni a corto ni a medio plazo. En una entrevista, días después, Sánchez confesaba que no podría dormir con miembros de Unidas Podemos sentados en el Consejo de Ministros. A lo que Carlos Herrera recordaba en su monólogo: "Sánchez dice que no dormiría con Podemos en el Gobierno, pues como el 95% de los españoles"

Vídeo

Era la última gota después de tres meses de un pasito para adelante y dos para atras, en las relaciones Sánchez e Iglesias. El anterior paso atrás había sido en julio cuando se llevó a cabo la consulta a las bases de Podemos para que decidieran si querían un gobierno de coalición o hacían a Pedro Sánchez presidente de un ejecutivo monocolor.

Hace cinco meses Iglesias se mantenía tajante en no aceptar "líneas rojas" ni "vetos", no entendía la diferencie entre "lo técnico y lo político". Por parte del PSOE, Sánchez llegó a especular hasta con los ministerios que podría asumir Podemos, como Comercio y Juventud; les propuso también la Presidencia del Congreso -que rechazó Iglesias- y vaticinó que tenían un trabajo duro y largo por delante para perfilar el acuerdo. Podemos quería Trabajo, Cambio Climático, Hacienda, Memoria Histórica o Igualdad.

Así las cosas, llegaron las elecciones elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo y fue a partir de ese examen con las urnas cuando Sánchez cambia de posición, quizá alentado por el retroceso electoral de sus "socios preferentes".

En la siguiente reunión que mantuvieron ambos líderes, Sánchez dio marcha atrás y puso sobre la mesa que había muchos "escollos" para un gobierno de coalición, entre ellos sus diferencias respecto a Cataluña.

Desde entonces, y tras cinco reuniones entre Sánchez e Iglesias, todo han sido tiras y aflojas, diferencias entre un gobierno de coalición o de cooperación y desmentidos de ambas partes.

Los encuentros entre Carmen Calvo y Echenique, previos a la convocatoria de elecciones

A principios de septiembre volvieron a intentar un acuerdo. Esta vez las reuniones eran entre la Vicepresidenta y Pablo Echenique. Era tan importante poder evitar nuevas elecciones que incluso Carmen Calvo posponía un importante viaje en el que debía preparar la cumbre hispano marroquí de seguridad que se celebrará en Madrid el próximo 26 de septiembre. No sirvió de nada, volvió a triunfar el "y tú más" como reconocía en COPE a Carlos Herrera la propia Carmen Calvo. "Las pretensiones de Iglesias eran poco razonables, el Gobierno no iba a funcionar"

Vídeo

“Nosotros hemos sido bastante sinceros y coherentes, siempre dijimos que queríamos gobernar solos”, recalcaba la Vicepresidenta en funciones que dejaba claro que Pablo Iglesias “insistió en que quería entrar dentro del Gobierno”, así que le hicieron ”una oferta” porque era “mejor que hubiera un gobierno pronto”. Sin embargo, las “pretensiones de Iglesias eran poco razonables”, por lo que el Ejecutivo “no iba a funcionar”.

Y así desencuentro a desencuentro se llegó a la convocatoria de elecciones generales el 10 de noviembre. Dos días después Sánchez e Iglesias firman un preacuerdo. Ahora la incógnita es: ¿será Iglesias vicepresidente del Gobierno de España?