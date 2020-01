Sánchez dice a Junts que pone excusas para no abstenerse y Borrás le pide que se atreva a un referéndum

El candidato responde que "la mejor vía" para Cataluña es votar, "pero votar un acuerdo y no una ruptura, una quiebra"

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borrás, que este partido pone "excusas" y no ofrece argumentos para no pasar del no a la abstención en su investidura como jefe del Ejecutivo y le ha asegurado que va a defender que lo mejor para los catalanes es votar, "pero votar un acuerdo y no una ruptura, una quiebra". Borrás le ha replicado que se atreva a convocar un referéndum de autodeterminación.

En su réplica a Borrás en el debate de investidura en el Congreso, Pedro Sánchez ha exigido a Junts que admita haber cometido errores, ya que ve necesario que "todos" hagan propósito de enmienda. En este contexto, ha preguntado a la portavoz si asume que fue "un error" la declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña en 2017 y que el presidente de la Generalitat entonces, Carles Puigdemont, no convocara elecciones autonómicas.

"¿No es contradictorio decir que se defiende el diálogo y al mismo tiempo la vía unilateral?", ha preguntado el candidato a Junts. "Sería un buen paso que usted diga hoy que asumen abrir ese diálogo político y que la vía unilateral es una vía fracasada. Me he comprometido a devolver al territorio político un problema político, pero no lo puedo hacer solo. Por eso agradezco la posición de ERC", ha añadido.

Para el candidato, Junts no tiene "argumentos" para no abstenerse sino que pone "excusas" que tienen que ver a su juicio con el calendario electoral catalán, no con la crisis política.

Sánchez ha llamado al diálogo en esa mesa que se ha comprometido a constituir entre el Gobierno y la Generalitat, en la que es consciente de que el independentismo planteará el derecho de autodeterminación. En ese foro, ha dicho que tratará de convencer de que "la mejor vía es votar, pero votar un acuerdo, no una ruptura, una quiebra".

BLOQUEO DE LA POLÍTICA CATALANA

El candidato ha apuntado datos de las encuestas del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Cataluña para advertir de que el 71,9% de los catalanes apuesta por reformar y mejorar el autogobierno y un 48,8% rechaza la independencia. "La mejor manera de resolver problemas es hacerlo juntos, caminar juntos", ha afirmado.

También le ha replicado a Laura Borrás cuando ha afirmado que el problema catalán está bloqueando la política española. "¿No bloquea la política catalana? ¿Cuántos años llevan sin Presupuestos?", le ha preguntado de nuevo a la portavoz, a la que le ha recordado que si logran aprobarlos ahora será con apoyo de un partido no independentista. Es la demostración según Sánchez de que "para desbloquear la situación hay que trascender la dinámica de bloques".

Borrás le ha reprochado a Sánchez que le pida a Junts que asuma responsabilidades por los hechos del pasado cuando su partido ha pagado ya, ha dicho, "con cárcel, exilio y dolor". Y le ha replicado que la vía unilateral es la que sigue el Estado, con medidas como la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por la Junta Electoral Central.

En cuanto a la mesa de negociación que se anuncia entre Gobierno y Generalitat, Borrás se ha preguntado con qué espíritu acudirá a ella el PSOE. "Nos preguntamos si tendrá algún día el valor de preguntar democráticamente a los catalanes qué quieren --ha dicho la portavoz antes de concluir--. Atrévanse, señor Iglesias, señor Sánchez. Es un reto democrático y deberíamos afrontarlo juntos".