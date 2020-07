Sánchez cumple el plan de Iglesias y subirá los impuestos a la grandes fortunas para aumentar la recaudación

Reforma fiscal a la vista. Su justificación se centrará en que es la vía para volver a fortalecer el estado del bienestar y que España tiene un porcentaje de recaudación muy inferior al de los países de su entorno y de referencia. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que ve "inevitable" ese ajuste en el pago de impuestos porque España está siete puntos por debajo de la media europea.

Sobre los detalles, el líder socialista no ha justificado si subirá el IVA reducido, que afecta de lleno al sector de la restauración, o el transporte, aunque sí ha reconocido que subirá los impuestos a las grandes corporaciones y no a las PYMES. Este 'impuesto a los ricos' es un sueño de su socio de Gobierno Pablo Iglesias y que ahora puede ver cómo se hace realidad. Sobre él ha explicado en una entrevista en 'LaSexta' que este impuesto no se encuentra dentro del acuerdo de coalición, pero que nadie, desde el punto de vista 'intelectual', puede negarse a que los que más tienen paguen más. Dentro de estos ajustes, Sánchez buscará afianzar también todo lo relacionado con la tasa 'verde' que ya el Gobierno ha anunciado en más de una ocasión.

De esta forma, el Ejecutivo mantiene la idea de reforma fiscal contemplada ya en el acuerdo programático, que incluía como medidas un tipo mínimo del 15% en Sociedades, del 18% para banca y petroleras, un gravamen del 5% de los dividendos a empresas, la creación de las tasas 'Tobin' y 'Google', un aumento del IRPF a las rentas altas; una subida del 1% en Patrimonio a fortunas de más de 10 millones, la equiparación del diésel con la gasolina o una nueva ley de lucha contra el fraude, a las que se han sumado posteriormente el impuesto a plásticos de un solo uso, y la intención de un nuevo impuesto especial al transporte aéreo.

A modo de conclusión, Sánchez ha señalado que la pandemia del coronavirus ha cambiado el tablero en muchos asuntos y que antes de que comenzara la crisis los objetivos del Gobierno eran reducir el endeudamiento e intentar acabar la legislatura con déficit cero. Pero Sánchez explica que la situación ha cambiado y ha sido necesario "pagar a la gente y seguir salvando vidas", por lo que será obligatorio "un ajuste que permita aumentar las capacidades de ingreso del Estado, también del IRPF".

Por su parte, el líder socialista se ha comprometido a que no bajará las pensiones y el sueldo de los funcionarios, también ha anunciado a presentar una nueva línea ICO, dotada de 50.000 millones, para pymes y autónomos. En este sentido, el reconocimiento de una inminente subida de impuestos ha sido lo más destacado en su primera entrevista en televisión tras que se decretase el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

FONDO EUROPEO: "NECESITAMOS MÁS RECURSOS QUE OTRAS ECONOMÍAS"

De cualquier forma, Sánchez, que ha expresado su intención de aprobar "antes de final de año" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y su voluntad de agotar los 4 años de legislatura, ha hecho hincapié en la importancia de los recursos que se obtendrán con el fondo de reconstrucción europeo sobre el que se tiene que llegar a un acuerdo en el mes de julio.

A su juicio, si dicho fondo sale adelante, será un "hecho histórico" de la magnitud de la instauración de la moneda única o del ingreso de España en la Unión Económica. "Necesitamos más recursos que otras economías, la española es una economía de 47 millones de personas muy importante, trascendental para el buen funcionamiento del mercado interior", ha agregado.

El presidente del Gobierno ha citado como las principales "diferencias" entre los Estados miembros por dicho fondo la dimensión del mismo, su implementación vía préstamos y transferencias, el periodo de ejecución (España pide que sea de 4 años) y la condicionalidad.

Por último, PSOE y Podemos han acordado establecer incompatibilidades a las ayudas públicas a empresas en dificultades por la crisis del Covid-19, como el nuevo fondo de rescate anunciado por el Gobierno para este viernes, y entre esas condiciones figuran impedir que se ofrezcan dividendos durante dos años y excluir a empresas con filiales en paraísos fiscales o que operan en esos países.

Otros requisitos que la Cámara Baja quiere imponer a las empresas que se acojan al rescate son las de cumplir el Acuerdo climático de París, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y comprometerse con la protección de la biodiversidad.

Estas condiciones afectarían al fondo de 10.000 millones de euros que el Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes para ayudar a empresas viables con problemas de solvencia, junto a una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 40.000 millones de euros.