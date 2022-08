Sánchez: El cambio en el PP con Feijóo ha sido a peor

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el cambio experimentado por el PP con la llegada de Alberto Núñez Feijóo ha sido a peor y asegura que no tiene ningún contacto con el líder del principal partido de la oposición.

Sánchez, en una conversación informal con los periodistas que cubren su gira latinoamericana que incluye Colombia, Ecuador y Honduras, cree una equivocación que el PP vote contra el decreto con el plan de ahorro energético que se debate este jueves en el Congreso porque insiste que incluye medidas que son de sentido común.

Además, interpreta que no es entendible esa posición cuando el Gobierno se ha abierto a tramitar el decreto como proyecto de ley y poder incorporar así algunas enmiendas, y ve que el PP se contradice consigo mismo al proponer un plan de ahorro energético y después votar contra el decreto del Gobierno.

No ha habido contacto alguno entre Sánchez y Feijóo para comentar el apoyo o no al decreto y subraya que no es sólo una cuestión de que él llame al líder del PP, sino que la comunicación es bidireccional.

En ese sentido asegura que cuando él era líder de la oposición hablaba mucho con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Pese a esa situación, recalca que sigue manteniendo las puertas abiertas para hablar con Feijóo como lo hace con los líderes de otras formaciones políticas.

Su conclusión ante la evolución que está teniendo el PP es que este partido ha cambiado a peor, algo que subraya que creía difícil que pudiera ocurrir después de la oposición protagonizada por Pablo Casado.

Pero está convencido de que los ciudadanos españoles ya van conociendo cómo es el presidente del Partido Popular en realidad y qué tipo de oposición hace.

Algo que cree que seguirá ocurriendo en los próximos meses porque asegura que "aún quedan muchos metros hasta la meta".

Al analizar la relación con Feijóo, recuerda que en la reunión que mantuvo con él en el Palacio de la Moncloa, le propuso modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término de disminuidos para las personas con alguna discapacidad.

Feijóo no se negó a abordar este asunto, pero Sánchez muestra su perplejidad por el hecho de que, días después, el líder del PP hiciera pública una carta pidiéndole esa reforma y atribuyéndose la iniciativa.

Ante el hecho de que pese a todo ello las encuestas sigan situando al PP en cabeza de las preferencias de los ciudadanos, el jefe del Ejecutivo señala que ha presidido un Gobierno que ha tenido que navegar en aguas nada plácidas.

Reconoce Sánchez la incertidumbre que hay ante el futuro debido a la guerra en Ucrania pero cree que esa coyuntura puede contribuir a que el Gobierno consiga los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos para 2023 y que sería el último de la legislatura.

Del apoyo a ese proyecto reconoce que ya ha hablado con dirigentes políticos como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El líder del PSOE se muestra satisfecho por los cambios acometidos en la dirección del partido en julio y reitera que no habrá ahora ninguna remodelación de las carteras ministeriales ya que si hubiera pensado en ello, la habría hecho también antes del paréntesis veraniego.