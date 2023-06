Sánchez afirma que el 23J no pone en riesgo ningún objetivo de la presidencia de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio no pone en riesgo cumplir con todos los objetivos que se habían fijado previamente para el semestre de presidencia española del Consejo de la UE.

Sánchez ha desvinculado la convocatoria electoral de los objetivos de la presidencia en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro de Suecia, Ulf Kristerrson, que ostenta actualmente la presidencia de turno comunitaria y que ha avalado las palabras del jefe del Ejecutivo al considerar normal que se asuma esa responsabilidad en medio de unas elecciones.

Esa coincidencia en el caso de España ha insistido Sánchez que no implicará una presidencia europea débil porque los objetivos están definidos, son compartidos por todos los socios y hay expedientes pendientes de culminar que espera que lleguen a buen puerto.

Entre los asuntos pendientes ha citado el pacto migratorio, las nuevas reglas fiscales, una mayor competitividad de la UE, impulsar su autonomía estratégica abierta o fortalecer las relaciones con otras regiones como América Latina y el Caribe.

"No hay ningún riesgo de que no se pueda cumplir con todos los objetivos que nos habíamos marcado antes de la convocatoria de las elecciones", ha reiterado antes de recordar que otros países han celebrado elecciones a la vez que desempeñaban la presidencia y no ha pasado nada.

Al respecto, el primer ministro sueco se ha mostrado plenamente de acuerdo con Sánchez y ha asegurado que "no hay ningún problema" en que haya elecciones en medio de una presidencia del Consejo de la UE.

"La Unión Europea está habituada a que haya elecciones una y otra vez. Todos los países están preparados para poder lidiar con todas estas situaciones a la vez porque hay que cumplir con las obligaciones democráticas en el ámbito nacional", ha añadido para recordar a continuación que hubo elecciones en Francia en medio de su presidencia y también las hubo en Suecia antes de su semestre al frente de la UE.

Sánchez ha incidido en que España cogerá el testigo de la presidencia sueca y actuará con la necesaria imparcialidad, "intentando construir puentes" y para evitar la conformación de bloques enfrentados.

"Lo mas importante es preservar la unidad ante los desafíos que tenemos por delante", ha dicho tras resaltar que la presidencia española quiere seguir avanzando "en este ilusionante proyecto".

El primer ministro sueco ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar la política migratoria, las tasas de retorno, y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, y ha asegurado que la próxima presidencia española tiene un papel importante en la política migratoria común.

Suecia espera zanjar algunos expedientes que tiene todavía abiertos antes de que España ocupe la presidencia y que están relacionados con el sistema de comercio de emisiones de CO2 o con las infraestructuras, como la iniciativa de que no pueda haber mas de 60 kilómetros entre dos puntos de carga eléctrica en las autopistas.

Por otra parte, ha agradecido a Sánchez el apoyo de España para que Suecia se incorpore lo antes posible a la OTAN y ha recordado que su país se convertirá en un miembro más "que aportará seguridad a la Alianza" por lo que "estamos deseando -ha dicho- poder llamarles aliados también".

Suecia sigue esperando el visto bueno de Turquía para acceder a la OTAN y Kristersson ha secundado las palabras de este domingo del secretario general de la Alianza en las que afirmó que Suecia ha implementado todo lo acordado con Turquía para acceder a esa organización.

El primer ministro sueco ha dicho que han cumplido todas sus obligaciones y ha explicitado su compromiso de hacer todo lo posible para evitar actos en su territorio de organizaciones que Turquía califica de terroristas como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). EFE

