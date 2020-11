Salvador Illa traslada a los enfermeros que las farmacias no pueden hacer test de covid

El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha asegurado este martes que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le ha escrito una carta en la que asegura que las farmacias no puedan hacer test rápidos de coronavirus.

Lo ha asegurado Pérez Raya al ser preguntado por su opinión sobre la posibilidad de que las farmacias puedan hacer estas pruebas, como ha solicitado la Comunidad de Madrid a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), un asunto en el que esta organización se ha pronunciado en contra en numerosas ocasiones.

"El otro día recibí personalmente una carta del ministro referida a esto y manifestó que rotundamente no se podían hacer en las farmacias estos test, salvo en aquellas que pudieran tener departamentos de análisis clínicos", ha advertido el presidente del CGE en una conferencia de prensa.

Hace días, la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el CGE y el Sindicato de Enfermería Satse, se dirigió por carta al Ministerio de Sanidad y a Aemps para trasladarles que "ni por las atribuciones, competencias y formación" los farmacéuticos pueden hacer las pruebas.

El CGE mantiene que, si se permiten hacer este tipo de pruebas en las oficinas de farmacia, se estarían vulnerando 15 leyes, incluidas normas europeas, con lo que recurrirían a todas las instancias posibles para impedirlo.

Pérez Raya ha insistido en que en las farmacias no se puede realizar acto clínico alguno, porque los farmacéuticos no son clínicos, y no se pueden hacer pruebas de este tipo en el mismo establecimiento en el que, por ejemplo, se pueden comprar otros productos, como comidas para bebés.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, dijo ayer que realizar test de antígenos en las farmacias puede ser una ayuda importante contra la covid, pero que hay que ser conscientes de los riesgos asociados y los problemas legales y competenciales.

"No podemos pensar que una persona con sintomatología vaya a una farmacia", ha declarado el director del CCAES, quien ha añadido que, para que eso ocurriera, esos establecimientos deberían tener "un circuito covid" y, además, hay riesgo de que se contagie su personal.

Por todo ello, a su juicio, existen "muchos" problemas competenciales o legales que se están analizando, aunque, "si en algún momento conseguimos aclarar esos puntos y se pueden hacer", las farmacias "pueden ser una ayuda importante" contra la covid.

De hecho, el ministro Illa afirmó el pasado 4 de noviembre, al término del Consejo Interterritorial de Salud, que su departamento analizaría esta posibilidad, lo cual tampoco ha sido visto como una buena idea en la Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme).

Madrid y Cataluña son las comunidades que han planteado esta propuesta, y, de hecho, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que su objetivo es que antes de la Navidad "todos los madrileños" se hayan realizado o puedan realizarse test de antígenos gratuitos en las farmacias, y ha pedido al Gobierno que "desatasque" esta posibilidad.

Para ello, la presidenta regional, Isabel Día Ayuso, ha enviado este martes una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para pedirle su apoyo a la propuesta madrileña de hacer test de antígenos en las farmacias.

Por su parte, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que trabajan en una estrategia de "test masivos" a la población para detectar el coronavirus, para lo que ha comprado 8 millones de pruebas de antígenos, que podrían ser hechas en las farmacias.