Salvador Illa dice que se revisará el que sanitarios vuelvan a trabajar con síntomas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que su departamento está revisando el protocolo o guía de actuación que aconseja a los sanitarios que no se hayan sometido a la prueba del coronavirus, pero que presenten síntomas desde hace siete días, que se incorporen al trabajo transcurrido ese tiempo.

En concreto, la última "Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios", con fecha del pasado 31 de marzo, dice que se incorporen si no tienen fiebre, no han tomado antitérmicos en tres días y no tienen ya clínica respiratoria.

El titular de Sanidad, en la rueda de prensa telemática diaria, ha comentado que hay protocolos, que son siempre "documentos vivos, que se van actualizando" y que, en base a lo que hacían algunos otros países, se estableció "como último recurso la posibilidad de que con siete días si se daban ciertas condiciones, se pudiera prever que el personal se reincoporaba".

"Estamos revisando el protocolo para garantizar siempre la máxima seguridad a los profesionales sanitarios que están en la primera linea de trabajo", ha manifestado Illa, quien ha vuelto a reconocer el trabajo "heroico" de los mismos.