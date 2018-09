Sáenz de Santamaría deja la política

La exvicepresidenta del Gobierno y excandidata del PP a la Presidencia del partido, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comunicado al líder de esta formación, Pablo Casado, su voluntad de "abandonar la actividad política y emprender otra etapa".

La exvicepresidenta ha mantenido una reunión esta mañana con Casado, a quien ha avanzado la decisión que ha adoptado tras una "profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del PP" como para su familia y para ella misma.

Santamaría explica su decisión en un comunicado, en el que expresa su gratitud "mas profunda" y la experiencia "impagable" que ha vivido estos 18 años en el PP.

En el comunicado, la exvicepresidenta asegura que ha intentado dar lo mejor de sí misma tanto en el partido como al servicio de los españoles, a quienes, dice, ha debido siempre su "vocación política" y ha procurado con su comportamiento y su trabajo "responder a su confianza".

Sáenz de Santamaría también califica como "un honor" el haber trabajado con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una "gran tarea política" que culminó "en un Gobierno que supo sacar" al país "de la mayor crisis económica de su historia reciente" y "cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España y los derechos de todos los españoles". De esta forma, alude en el comunicado a su gestión del conflicto político en Cataluña, y defiende también la actuación de Rajoy.

La nota incluye también su agradecimiento a "tantas y tantos compañeros" que le ayudaron en sus distintas responsabilidades, a quienes muestra todo su "afecto y cariño" y reconoce que "nada hubiera podido hacer durante estos años sin su apoyo". Agradecimiento que extiende a los afiliados del PP que la apoyaron "de forma mayoritaria" en las ultimas primarias previas al Congreso del partido que eligió a Casado como presidente y a quienes le una, afirma, "una deuda de gratitud infinita".

Por último, la exvicepresidenta explica que ha trasmitido a Casado sus "mejores deseos de éxito" en esta nueva etapa del PP: "Cuenta para ello con la mejor organización política de España y los más leales militantes, entre los que siempre estaré".

SORPRESA EN EL PP

La dirección nacional del PP ha recibido con sorpresa el anuncio y no ha querido por el momento hacer una valoración al respecto. El vicesecretario de Organización, Javier Maroto, ha conocido la noticia tras ser avanzada por Efe cuando comparecía en rueda de prensa, y no ha querido hacer ninguna valoración. Ha sido el propio Maroto quien comunicaba minutos antes a los periodistas que Casado se encontraba reunido con Sáenz de Santamaría en la séptima planta de la sede nacional.

Tras conocer la noticia, el 'número tres' se ha limitado a señalar que Sáenz de Santamaría había pedido la reunión y Casado la ha recibido "de mil amores" como "ha hecho con todo el mundo que no estaba en su candidatura". Ha añadido que "si algo ha demostrado Casado es que hoy personas y nombres como Juanma Moreno, Isabel Bonig, Alfonso Alonso o Alfonso Fernández Mañueco" -personas que no apoyaron a Casado o que apoyaron explícitamente a Sáenz de Santamaría- son "parte del mismo proyecto" y "todos" tienen "hueco" en este "proyecto común". No ha querido después comentar más esta "decisión personal" de la exvicepresidenta.