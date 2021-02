Sabater dice que solo la CUP evitará que las diferencias ERC-Junts "sigan bloqueando" a Cataluña

Llach lamenta que se atribuya al nacionalismo "reflejos hitlerianos"

La candidata de la CUP a la Generalitat, Dolors Sabater, ha asegurado que sólo su candidatura puede "evitar que las peleas entre ERC y Junts sigan bloqueando" a Cataluña; y dice que trabajarán para conseguir la independencia y dar respuesta a la crisis por la pandemia.

En el acto central de campaña este domingo en Girona, Sabater ha garantizado que la CUP es "la única fuerza que puede hacer avanzar al país", y dice textualmente que no se rendirán nunca y que son insobornables.

"Tenemos que ir al Parlament a acabar con este régimen de Estado que nos encarcela. Las instituciones y las leyes pueden ser para garantizar derechos pero muchas veces son jaulas que encarcelan", ha incidido.

Sabater ha emplazado al electorado a votar a la CUP porque son, a su juicio, la única alternativa para que no se siga haciendo política como se ha hecho hasta ahora: "Junts y ERC han sigo mayoría independentista en el Parlament, la hemos tenido tres años ¿y hemos avanzado? Ni una pizca hacia la autodeterminación o la antirepresión".

Por último, ha hecho un llamamiento a que tras el 14F tanto organizaciones asociativas y sindicales como formaciones políticas se reúnan para comprometerse que "en este país nadie vuelva a tener problemas para vivir, para tener un hogar, cuando tenemos a grandes tenedores que hacen negocio".

LLUÍS LLACH

El cantautor y exdiputado de JxSí Lluís Llach ha acompañado a Sabater en el acto de este domingo, en el que ha hecho un llamamiento a la "liberación nacional" porque, a su juicio, es indispensable para conseguir la liberación social y también la económica.

"La liberación nacional es la 'A' del abecedario de cualquier liberación. Ya no me creo que se pueda hacer trabajo social si no tenemos herramientas para hacerlo. E incluso teniéndolas, con poder político para hacerlo, el Estado lo tira todo por los aires", ha criticado.

Llach ha manifestado su apoyo a la candidatura de Sabater porque él es independentista --en sus palabras-- y ha lamentado que "la palabra 'nacionalismo' se ha intentado siempre que fuera junto con reflejos hitlerianos o franquistas".